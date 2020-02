Hué par des manifestants, François Hollande exfiltré d'une librairie près de Paris

L'ex-président français, François Hollande, a dû sortir mercredi sous escorte policière d'une librairie de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où plusieurs manifestants étaient venus perturber une séance de dédicace de son livre destiné aux enfants.

"On n'oublie pas !" C'est sous ces cris que François Hollande, l'ancien président de la République, a dû être exfiltré de la petite librairie de Montreuil, à l'est de Paris, mercredi 19 février. Plusieurs manifestants étaient venus perturber la séance de dédicace de l'ancien président. L'information, révélée par Libération, a été confirmée à l'AFP par des sources policières.

Venu présenter à des enfants et adolescents son ouvrage "Leur République", François Hollande a été interrompu par une douzaine de manifestants. Sur une vidéo diffusée sur YouTube par l'un des protestataires, on les voit scander "Hollande, dégage !", "Loi travail" ou encore "Justice pour Adama". Et de lancer à l'adresse de l'auditoire : "Les enfants, n'écoutez pas Pinocchio !".

Ce livre, c’est surtout un devoir. Qu’y a-t-il de plus important pour un ancien Président que de transmettre aux jeunes générations ? « Leur République » est disponible aujourd’hui dans toutes les librairies @GlenatBD. Les droits d’auteur seront reversés à @BSF_Inter. pic.twitter.com/Ke2EIIrSCv — François Hollande (@fhollande) February 12, 2020

On aperçoit ensuite l'ex-chef de l'État sortir de la libraire sous les huées, et sous escorte policière.

"Il n'y avait pas de réelle volonté d'en découdre, il s'agissait de militants locaux d'extrême gauche qui étaient surtout dans l'intimidation", a indiqué une source policière à l'AFP.

Avec AFP