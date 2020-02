Mondiaux de biathlon: la Norvège remporte le relais mixte simple, la France 3e

Publicité Lire la suite

Anterselva (Italie) (AFP)

Le duo norvégien Johannes Boe-Marte Olsbu Roeiseland a été sacré champion du monde de relais mixte simple, jeudi à Anterselva, la France (Anaïs Bescond, Emilien Jacquelin) prenant la 3e place.

La Norvège confirme ainsi sa domination sur cette spécialité après le succès en relais mixte (équipe de quatre) en ouverture des Mondiaux.

Boe et Roeiseland ont devancé de 17,6 secondes l'Allemagne (Franziska Preuss, Erik Lesser) et de 29,8 secondes Bescond et Jacquelin. Cette médaille de bronze met un peu de baume au cœur des Françaises, qui sont passées pour le moment totalement à côté de la compétition alors que pour Jacquelin, titré lors de la poursuite, le conte de fées se poursuit dans le Tyrol italien.

Roeiseland monte pour la 5e fois sur le podium dans ces Championnats du monde après l'or du sprint et du relais mixte et le bronze de la poursuite et de l'Individuel.

Boe, toujours sans victoire sur le plan individuel (argent de la poursuite et de l'Individuel), se console de son côté avec un deuxième succès en relais mixte avec la Norvège.

© 2020 AFP