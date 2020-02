Municipales: Edouard Philippe présente sa liste au Havre

Publicité Lire la suite

Le Havre (AFP)

Le premier ministre Edouard Philippe a présenté jeudi soir au Havre les membres de sa liste pour les prochaines élections municipales devant plus de 500 personnes, a constaté une correspondante de l'AFP.

Cette liste est "à l’image de la ville et de sa diversité", a proclamé le premier ministre qui a dirigé Le Havre de 2010 à 2017, jusqu'à ce qu'il soit appelé à prendre la tête du gouvernement après l'élection d'Emmanuel Macron.

"Le renouvellement, c'est la vie", a-t-il poursuivi, citant son mentor Antoine Rufenacht, qui l'avait précédé à la tête du grand port normand.

M. Philippe a assuré avoir choisi les membres de sa liste, "sans considération partisane", selon trois critères: "la volonté de Transformer, la liberté intellectuelle, l’amour de la ville".

Sur cette liste figurent, en deuxième position, la députée Agnès Firmin-Le Bodo (Agir - La Droite constructive), et à la troisième place, l'actuel maire du Havre depuis mars 2019, Jean-Baptiste Gastinne (LR).

Parmi les autres candidats, dont le plus jeune a 22 ans, on trouve un sapeur-pompier professionnel, une directrice de salons de coiffure, une apprentie pâtissière, un chirurgien-dentiste, une directrice d’école, un industriel à la retraite, une avocate ou encore une infirmière et un ancien agent EDF.

Avant l'arrivée du premier ministre, une cinquantaine de "gilets jaunes" avaient lancé quelques fusées, un peu à l'écart de la salle où se tient le meeting. Au début de son intervention, un petit groupe de manifestants a créé un brouhaha rendant inaudibles ses propos, mais le groupe a été rapidement conduit vers l’extérieur de la salle.

