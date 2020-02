Soudan du sud : Salva Kiir et Riek Machar d'accord pour un gouvernement d'union national

Salva Kiir et Riek Machar lors d'une rencontre au palais présidentiel sud-soudanais le 19 octobre 2019. © Alex McBride, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le président sud-soudanais, Salva Kiir, et le chef rebelle, Riek Machar, se sont mis d'accord jeudi pour former un gouvernement d'union nationale à la date butoir de samedi. Une étape cruciale pour mettre fin à six ans de guerre civile ayant ravagé le pays.