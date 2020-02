Tournoi: Fickou titulaire à l'aile contre le pays de Galles, Poirot pas dans le groupe

Publicité Lire la suite

Marcoussis (France) (AFP)

Gaël Fickou, titulaire au centre lors des deux premières journées du Tournoi des six nations, glissera sur l'aile gauche du XV de France samedi contre le pays de Galles pour pallier les forfaits de Damian Penaud et Vincent Rattez.

Le centre Virimi Vakatawa, un temps blessé au triceps, effectue lui son retour dans le XV de départ aux côtés de l'ancien capitaine des champions du monde des moins de 20 ans Arthur Vincent. En revanche, le pilier Jefferson Poirot, vice-capitaine lors du Mondial-2019, ne figure pas dans le groupe.

C'est un désaveu pour le joueur de Bordeaux-Bègles (27 ans, 35 sélections) qui arborait pourtant ce Tournoi 2020, le quatrième de sa carrière, dans la peau d'un leader. Vice-capitaine au Japon, derrière Guilhem Guirado parti à la retraite, Poirot expliquait même "vouloir avoir un rôle dans ce groupe", fort de ses 31 titularisations en 35 capes.

Inamovible sous Jacques Brunel, il ne fera finalement pas le déplacement à Cardiff, doublé dans la hiérarchie des piliers gauche par le Toulousain Cyril Baille (26 ans, 19 sélections). Plus habile de ses mains, plus tranchant aussi devant l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22), Baille retrouvera son coéquipier en club Julien Marchand (24 ans, 4 sélections) au talonnage et le Montpelliérain Mohamed Haouas (25 ans, 2 sélections) à droite.

- Changement à l'arrière -

Le huit de devant sera d'ailleurs le même que celui qui a marché sur les Anglais puis dominé les Italiens, à chaque fois à domicile. Le capitaine Charles Ollivon (26 ans, 13 sélections) prend place aux côtés de l'indispensable Grégory Alldritt (22 ans, 13 sélections) et du précieux François Cros (25 ans, 4 sélections), derrière une deuxième ligne aux accents sud-africains formée par Bernard Le Roux (30 ans, 39 sélections) et Paul Willemse (27 ans, 5 sélections).

La charnière 100% toulousaine du début du Tournoi est elle aussi conservée, avec Antoine Dupont (23 ans, 22 sélections) au poste de demi de mêlée et Romain Ntamack (20 ans, 14 sélections) à l'ouverture. Convaincant lors de ses deux premières sorties, Anthony Bouthier (27 ans, 2 sélections) débute pour la troisième fois de rang à l'arrière.

Le grand changement vient donc des lignes arrières puisque la blessure de Vincent Rattez (péroné) puis celle de Damian Penaud (mollet), insuffisamment remis, envoie le capitaine de la défense Fickou à l'aile, un poste qu'il n'a occupé que neuf fois, dont cinq en tant que titulaire, sous le maillot bleu. Le centre du Stade français avait d'ailleurs inscrit son seul essai en tant qu'ailier... face au pays de Galles dans le tournoi en 2018, un match perdu 14-13.

Ce décalage offre une deuxième titularisation consécutive à Arthur Vincent (20 ans, 2 sélections). L'ancien capitaine des U20 s'installe aux côtés du Racingman Vakatawa, remis de sa blessure.

Un autre revenant sera sur le banc avec le retour de Camille Chat (26 ans, 19 sélections), qui avait raté les chocs face à l'Angleterre et l'Italie en raison d'une blessure à un mollet. Le jeune Jean-Baptiste Gros (20 ans, 0 sélection), double champion du monde 2018 et 2019 avec les moins de 20, débutera lui aussi en tant que remplaçant.

Equipe: Bouthier - Thomas, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants: Chat, Gros, Bamba, Taofifenua, Cretin, Serin, Jalibert, Ramos

Réservistes: Mauvaka, Atonio, Palu, Lucu, Ngandebe

© 2020 AFP