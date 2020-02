Afghanistan : la période d'une semaine de réduction des combats débute samedi

Les Taliban et les forces afghanes et internationales présentes en Afghanistan vont observer une période d'accalmie de sept jours à partir de minuit (19 h 30 GMT), ont annoncé vendredi un responsable afghan et des chefs talibans.

Une réduction des combats en Afghanistan devant durer une semaine, prévue entre Taliban, Américains et forces de sécurité afghanes, démarrera samedi, a-t-on appris, vendredi 21 février, auprès de plusieurs des parties, après des semaines de négociations.



Cet accord a été conclu dans le cadre des négociations entre responsables américains et représentants des Taliban engagées en 2018 au Qatar, qui pourraient aboutir à terme à un retrait des troupes américaines déployées en Afghanistan.

"Sur la base de cet accord, la réduction de la violence commencera entre les Taliban et les forces de sécurité afghanes et internationales pour une durée d'une semaine", a dit à Reuters un porte-parole du conseiller afghan à la sécurité nationale. "Nous espérons que cette période se prolongera et ouvrira la voie à un cessez-le-feu et à un dialogue interafghan".



Ce porte-parole a précisé que les forces afghanes poursuivraient leurs opérations de lutte contre le groupe jihadiste Organisation État islamique (OEI) durant cette période et répliqueraient à la plus infime violation de l'accord par les Taliban.



"Le but est de créer un environnement sécurisé en Afghanistan"



Trois responsables talibans s'exprimant sous le sceau de l'anonymat – deux à Doha et un en Afghanistan – ont confirmé cet accord et ses modalités.



L'un des responsables talibans présents à Doha a précisé à Reuters que cette période ne pouvait pas être qualifiée de "cessez-le-feu". "Chacune des parties a le droit à l'autodéfense mais il n'y aura aucune attaque sur nos positions respectives pendant ces sept jours", a-t-il expliqué. "Le but est de créer un environnement sécurisé en Afghanistan qui pourra être prolongé si les choses se passent bien après la signature d'un accord de paix avec les États-Unis".

Des responsables au fait des pourparlers avaient dit la semaine dernière qu'un accord avec les Taliban serait suivi par des négociations sur un règlement politique interafghan entre les délégations talibane et afghane, qui inclut des responsables gouvernementaux.



Jusqu'ici, les Taliban avaient refusé toute discussion directe avec le gouvernement afghan, qu'ils décrivent comme une marionnette des États-Unis.



Aucun responsable américain n'était disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Les États-Unis exigent que les insurgés islamistes observent une période de calme avant de conclure un accord de paix avec eux, qui pourrait aboutir à un retrait des troupes américaines déployées en Afghanistan.

