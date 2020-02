Basket: les Bleus ratent leur entrée en matière en qualifications pour l'Euro-2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les basketteurs français, médaillés de bronze au Mondial-2019 mais sans leurs stars NBA et Euroligue, se sont inclinés 83 à 69 en Allemagne à Vechta (nord-ouest), pour leur première rencontre de qualifications au Championnat d'Europe 2021, vendredi.

Les joueurs de Vincent Collet affronteront le Monténégro lundi (18h45) à Mouilleron-le-Captif au Vendespace. Ils figurent dans un groupe de qualification avec l'Allemagne, qualifiée d'office en tant que pays hôte, le Monténégro et la Grande-Bretagne, et doivent éviter la dernière place pour se qualifier pour l'Euro-2021.

Les Bleus, avec une équipe très jeune (trois joueurs novices, le plus capé des 12 joueurs, Amath M'Baye, avec seulement 18 sélections), ont bien débuté la rencontre en maîtrisant leur sujet pendant un quart-temps et demi.

Ils ont toutefois affiché une adresse très faible, nettement sous les 35%, notamment au-delà de la ligne à trois points (3/24).

"Notre début était intéressant, mais nous n'avons pas réussi à tirer profit des rebonds offensifs que l'on a réussi à prendre dans le premier quart-temps. On aurait dû avoir un avantage plus important, mais on n'a pas bien utilisé ces rebonds", a regretté le sélectionneur français en conférence de presse à la fin de la rencontre.

"On a souffert dans le deuxième quart-temps, lorsqu'ils ont été plus performants. Ils ont pris les rebonds offensifs et eux ont scoré. En seconde période, la plupart du temps, ce n'était pas suffisant pour du basket international", a poursuivi Collet.

Le technicien redoutait de voir ses joueurs inhibés par la pression, alors que près de la moitié de son groupe de 12 joueurs connaissait sa première fois sous le maillot bleu.

Si le meneur de Boulogne-Levallois David Michineau (16 pts) et le pivot de Nankin (Chine) Guershon Yabusele (13 pts) se sont distingués, Axel Bouteille est passé totalement à côté de son match, avec cinq petits points, tous marqués sur lancers francs, en 25 minutes de jeu.

Bouteille s'est pourtant montré éblouissant depuis le début de la saison avec Bilbao (17,7 points de moyenne à près de 50% à 3 points) dans le championnat espagnol.

"Ça a été un match compliqué. Il faut féliciter l'équipe allemande, qui a été plus forte. On doit vraiment être meilleur en défense à ce niveau, s'aider sur le terrain. On a raté beaucoup de tirs", a commenté Yabusele en conférence de presse.

