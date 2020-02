Coronavirus : un nouvel avion de rapatriés français est parti de Wuhan

Un avion rapatriant 28 Français et 36 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne a décollé, vendredi, de Wuhan, la métropole chinoise à l'épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus. Et alors qu'en Chine continentale, un nouveau bilan fait état de 118 morts supplémentaires, l'OMS appelle à "frapper fort" contre le virus.

L'apparition de nouveaux cas de contamination au Covid-19 en Corée du Sud, en Iran ainsi que dans des hôpitaux et prisons chinoises, relance, vendredi 21 février, les inquiétudes sur la propagation d'une épidémie qui a déjà fait plus de 2 200 morts.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle désormais la communauté internationale à "frapper fort" sans attendre contre ce virus qui a contaminé plus de 75 000 personnes en Chine et 1 100 ailleurs dans le monde.

Des dizaines d'infections ont été annoncées dans deux hôpitaux de Pékin, et plus de 400 dans des prisons du pays, dont au moins 200 dans un seul établissement pénitentiaire. Mais surtout, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens en Chine avait baissé durant quatre jours consécutifs, il est reparti à la hausse (à au moins 889 contre 673 la veille), a annoncé vendredi la Commission nationale (ministère) de la Santé.

En Chine, 118 nouveaux décès et hausse des cas de contaminations

L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 118 morts supplémentaires en Chine continentale, pour l'essentiel dans la province du Hubei, portant à 2 236 le nombre total de décès au niveau national, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires. La Commission nationale de la Santé a par ailleurs fait état de 889 nouveaux cas de contamination confirmés en 24 heures en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).



La quasi-totalité des nouveaux décès en Chine a été enregistrée dans la province centrale du Hubei, à l'épicentre de l'épidémie, et la plupart dans sa capitale, Wuhan, la métropole où est apparu le virus en décembre.

Mais plus de la moitié des nouvelles contaminations ont eu lieu dans d'autres provinces chinoises. Les craintes restent donc vives vis-à-vis d'une éventuelle propagation du virus dans le pays, en dépit des drastiques restrictions de circulation et des mesures de confinement adoptées dans de nombreuses villes.

La Chine a par ailleurs déclaré jeudi qu'elle avait à nouveau modifié la méthode de comptage des patients atteints du nouveau coronavirus et qu'elle inclura désormais uniquement ceux ayant passé un test de laboratoire. Il s'agissait là de la deuxième révision des critères en seulement huit jours, une décision qui pourrait brouiller les statistiques et compliquer le suivi de la propagation de la maladie.

En France, un nouvel avion de rapatriés

Un avion rapatriant 28 Français et 36 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne a décollé vendredi de Wuhan, la métropole chinoise à l'épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, a appris l'AFP de source diplomatique. À leur arrivée, les rapatriés français doivent être placés en quarantaine durant 14 jours dans un village vacances du Calvados, en Normandie.



Mis à disposition par Paris pour acheminer 17 tonnes de fret d'équipement médical à l'intention du personnel soignant chinois, l'appareil, un Airbus A380, est arrivé à Wuhan dans la nuit avant de décoller à 5 h 57 heure locale (soit jeudi 21 h 57 GMT) à destination de la France, a précisé cette source.

Après deux premiers vols français de rapatriement, un avion britannique avait par ailleurs évacué le 9 février une trentaine de Français. Sur l'ensemble de ces trois vols, plus de 300 personnes ont déjà été rapatriées de Chine vers la France et placées en quarantaine dans deux lieux d'hébergement des Bouches-du-Rhône. La plupart d'entre elles sont ressorties et les 35 derniers rapatriés, arrivés le 9 février, via Londres, doivent sortir le 23 février.

En Corée du Sud, un bilan qui bondit

La Corée du Sud a annoncé, vendredi, avoir enregistré 52 nouveaux cas de Covid-19, la plupart liés à une secte chrétienne dans une métropole du pays, portant à 156 le bilan de patients contaminés dans ce pays.

Trente-neuf des nouveaux cas ont un lien avec "l'Église Shincheonji de Jésus" de la ville de Daegu, la quatrième plus grande de Corée du Sud, a déclaré le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies. Au total, plus de 80 fidèles de cette église ont été contaminés.



Une femme de 61 ans, membre de cette secte chrétienne et qui ignorait avoir contracté la pneumonie virale, leur aurait transmis le virus, notamment en assistant à des offices religieux. La municipalité de Daegu a fait savoir que 1 001 fidèles de l'Eglise Shincheonji de Jésus pourraient avoir assisté aux mêmes offices que la sexagénéaire.

Si l'on exclut le foyer d'infection du paquebot Diamond Princess au Japon, la Corée du Sud devient le pays présentant le plus grand nombre de cas au niveau national après la Chine, d'où l'épidémie s'est répandue.