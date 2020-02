F1: Mercedes domine la 1re semaine des essais sur la piste et psychologiquement

Publicité Lire la suite

Montmeló (Espagne) (AFP)

Mercedes a dominé la première semaine des essais d'avant saison de F1 sur le circuit de Montmelo (Espagne) tant sur la piste que psychologiquement après en avoir profité pour dévoiler un système de direction révolutionnaire.

Vendredi, 3e et dernière journée pour cette semaine (les essais reprendront mercredi pour trois jours), c'est Valtteri Bottas qui a établi la meilleure marque avec un temps de 1:15.732. Le Finlandais est le seul à avoir tourné sous les 1 minute et 16 secondes sur les trois jours. Il a devancé vendredi son sextuple champion du monde de coéquipier, le Britannique Lewis Hamilton, de 784/1000e.

C'est ce dernier qui aura aligné le plus de tours sur les trois jours (273), devant Max Verstappen (Red Bull Honda). Le jeune néerlandais n'a toutefois accompli vendredi que le 8e temps à 1,9 seconde de Bottas mais il s'était montré un peu plus rapide lors de la 1re journée.

Ces essais reflètent rarement la hiérarchie de la saison, qui s'ouvrira le 15 mars en Australie à Melbourne. Ils servent surtout aux pilotes à s'habituer à leurs nouvelles monoplaces et aux ingénieurs à valider les solutions techniques retenues.

Peu de changements réglementaires interviennent cette année et il s'agit donc pour eux de peaufiner ce qui marchait l'an dernier et de corriger ce qui ne marchait pas.

Mais Mercedes a frappé un grand coup jeudi en dévoilant de manière quelque peu fortuite un système de direction révolutionnaire, le "DAS" (Dual Axis Steering, direction à axe double). En gros il s'agit pour le pilote d'agir sur l'écartement des roues avant en tirant, ou en poussant, son volant.

Il est difficile de savoir quand le pilote l'utilise et s'il a permis à l'écurie allemande de prendre l'avantage lors de la 1re semaine des essais. Valtteri Bottas a indiqué vendredi que le DAS était en développement depuis un an et avait été utilisé pour la première fois en piste à Barcelone après avoir été testé en simulateur.

Il pourrait donner à l'écurie allemande un avantage déterminant dans la conquête d'un nouveau titre --son 7e consécutif depuis 2014-- avant le changement de réglementation qui interviendra en 2021.

- Ferrari à la peine -

L'an dernier c'est Ferrari qui semblait avoir l'avantage à l'issue des essais d'avant-saison, avant de subir la loi des Mercedes pendant le championnat.

Les bolides de Maranello ne se sont pas montrées à leur avantage sur les trois jours, Sebastian Vettel étant même victime de pannes mécaniques jeudi et vendredi, après avoir du faire l'impasse mercredi pour cause de maladie.

Treizième temps vendredi à plus de 2,6 secondes de Bottas, l'Allemand a été le seul à tourner pour la Scuderia, son coéquipier monégasque Charles Leclerc ayant effectué l'ensemble de la 1re journée.

"Nous avons changé notre approche pour ces essais", a souligné vendredi le responsable de l'écurie italienne Mattia Binotto.

"Nous profitons de la première semaine pour configurer la voiture mécaniquement et aérodynamiquement et optimiser les réglages", a-t-il indiqué. "Il est vrai que nous étions plus optimistes au même moment l'an dernier parce qu'il était plus facile d'aller vite mais nous ne nous concentrions pas autant sur les réglages".

Tous les pilotes s'accordent toutefois pour dire que les F1 cette année seront très rapides, constatant qu'ils peuvent passer à fond dans certains virages où ils devaient encore lever le pied l'an dernier.

La raison se trouve dans les progrès effectués dans les appuis aérodynamiques qui permettent aux monoplaces de rester collées au sol. L'absence de changement majeur dans la réglementation entre 2019 et 2020 permet aux ingénieurs d'améliorer encore le fonctionnement de la myriade d'ailerons qui ornent les F1 mais dont beaucoup devront disparaitre en 2021.

© 2020 AFP