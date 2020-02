L'Entretien

Farid Alilat : "Bouteflika aimait plus le pouvoir que l'Algérie et les Algériens"

Farid Alilat, auteur de "Bouteflika, l'histoire secrète" aux éditions du Rocher. © France 24

Par : Meriem AMELLAL

Abdelaziz Bouteflika ne parlait jamais de son père à ses proches, pouvait disparaître plusieurs mois sans donner de nouvelles quand il était ministre et est toujours resté très mystérieux sur sa vie à l'étranger... Farid Alilat, ancien directeur des rédactions des quotidiens Le Matin et Liberté, aujourd'hui journaliste à Jeune Afrique où il couvre l'actualité algérienne, a enquêté sur les zones d'ombre de l'ancien président et livre une biographie, "Bouteflika, l'histoire secrète", parue aux éditions du Rocher.