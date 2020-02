Le rock irrigue toujours la scène

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Ils n'apparaissent pas dans les charts, dominés par la musique urbaine, mais sont prisés des festivals et salles de concert: les groupes de rock fleurissent à nouveau des deux côtés de la Manche.

"Le rock n'est pas mort, il a beaucoup de choses à dire", insiste auprès de l'AFP Carole Boinet, rédactrice en chef adjointe des Inrocks. Le festival de l'hebdomadaire (5-7 mars à la Gaîté Lyrique à Paris), dont elle est co-programmatrice, propose d'ailleurs, entre autres styles musicaux, trois groupes de rock, les Français de MNNQNS (prononcer "Mannequins" à l'anglaise) ainsi que les Anglais de Working Men's Club et Warmduscher.

"Le rock, ça fonctionne par vague, ou c'est peut-être une vague continue: l'été prochain, la tête d'affiche de Rock en Seine, c'est Rage Against The Machine", renchérit auprès de l'AFP Christian Eudeline, rédacteur en chef, entre autres, du bimestriel "Vinyle & Audio" lancé à partir du 26 février.

RATM ouvre même Coachella, en Californie, un des plus grands festivals du monde. Et au dernier festival Eurosonic à Groningue (Pays-Bas), 112 groupes - sur les 350 - étaient catalogués rock.

Julien Hohl dirige le label Deaf Rock, fondé il y a dix ans "non pas pour se faire plaisir, mais parce qu'il y a une écoute", expose-t-il à l'AFP. "Il y a des endroits pour jouer, un public et des groupes qui répondent à la demande", rebondit Christian Eudeline. Il était présent en novembre dernier dans un Trianon comble avec deux formations à guitares françaises, Bandit Bandit, promesse éclatante, et Last Train, combo confirmé.

- "La scène, enjeu total" -

Les Irlandais de Fontaines D.C. ont eux aussi rempli un Bataclan un dimanche soir d'hiver à Paris, déclenchant des séquences stage-diving (spectateurs et spectatrices grimpant sur scène pour se jeter dans le public) comme dans les années 1990.

Outre les groupes pré-cités, les Anglais de Squid, Idles, Fat White Family ou les Irlandais de Murder Capital sont plébiscités par les festivals, de même que les Français de Lysistrata ou Johnny Mafia.

Avec des formats pourtant loin du cliché du morceau expédié en moins de deux minutes. Last Train propose ainsi des titres explosifs mais qui dépassent parfois les dix minutes, comme "The Big Picture".

"C'est vrai qu'on cherche la merde, sourit Julien Hohl, également manager de Last Train. C'est comme cette scène dans le biopic de Queen où Freddie Mercury rentre dans le bureau du producteur et lui présente Bohemian Rhapsody - sans vouloir se comparer, hein bien sûr - qui ne correspond pas aux codes".

Les groupes de rock actuels, nés après la crise du disque survenue il y a dix ans, savent que "la scène est un enjeu total" comme le résume Carole Boinet.

- "Contre-culture" -

"On ne vend plus d'album, l'écoute en streaming est bouffée par le rap, donc il faut miser sur la scène et le rock s'y prête, avec cette rage de vivre qu'on y trouve", ajoute-t-elle.

"Les Fat White Family sont des petites frappes, sur scène ils sont en équilibre instable, ils n'ont rien et ils donnent tout; les Idles sont complétement tarés et c'est très bien", se délecte Christian Eudeline.

Dans l'émission "Echoes", dédiée au live et animée par Jehnny Beth (ex-chanteuse de Savages), qu'Arte diffusera à partir du 28 février, on voit notamment un guitariste d'Idles donner son instrument à une jeune fille du public et la pousser sur scène à en triturer les cordes. Alors que c'est visiblement une première pour elle.

Comme le disent Carole Boinet et Julien Hohl, le rock est désormais la "contre-culture" dans un paysage dessiné par les musiques urbaines. "On charbonne 300 jours par an pour des bénéfices qui ne sont pas fous-fous, mais on se dit +putain on en vit+, éclaire le second. "Quand on fonde notre label en pleine crise du disque il y a dix ans, on se dit +on ne peut qu'émerger+, aujourd'hui on se dit +on ne peut que faire mieux+. C'est toujours +on ne peut que+".

