Nouvel album pour BTS, les rois de la pop coréenne

Séoul (AFP)

Les rois de la K-pop, le groupe BTS, ont sorti vendredi un nouvel album, qui a battu des records en devenant l'album le plus pré-commandé de Corée du Sud et le premier single à être lancé sur Tiktok.

BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie "Boy scouts résistants aux balles") est un phénomène musical planétaire.

Il est le premier groupe de K-pop à avoir atteint le hit-parade aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et a enchaîné les concerts à guichets fermés à Los Angeles, Chicago ou Londres, ou encore enflammé en juin un Stade de France plein à craquer.

Leur album "Map of the Soul: 7" est sorti au même moment sur toute la planète soit vendredi à 6H00 de l'après-midi à Séoul (09H00 GMT).

Ce chiffre fait référence au nombre de membres du groupe ainsi qu'au nombre d'années qui se sont écoulées depuis leurs débuts.

Le groupe a présenté un extrait de 30 secondes de leur single "ON" en exclusivité jeudi sur l'application de partage de courtes vidéos TikTok, provoquant un bug.

BTS est le premier groupe à présenter son single via TikTok et les fans étaient invités à utiliser le son du morceau pour créer leurs propres vidéos.

Vendredi matin, plus de 33.000 vidéos avaient déjà été réalisées à l'aide de ce titre. On pouvait notamment y voir des fans qui dansaient dans des lieux tels que des salles de classe.

La chanson "ON" est "comme un journal de nos cinq dernières années", a déclaré à Apple Music RM, un des membres de BTS.

Cet album est déjà le plus commandé de tous les temps, avec plus de 4,02 millions d'exemplaires vendus.

"Nous avons effectivement élargi notre gamme musicale", a déclaré RM. "En 2013, nous nous produisions devant 300, 500 personnes, mais maintenant nous faisons des tournées dans les stades, dont tout est plus grand et plus joyeux", a souligné le membre du groupe.

© 2020 AFP