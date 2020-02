Syrie : Ankara et Moscou dialoguent en vue d'une "réduction des tensions" à Idleb

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine lors de pourparlers à Sotchi, en Russie, le 22 octobre 2019. REUTERS - POOL New

Lors d'un entretien téléphonique, les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont convenu vendredi d'"intensifier les consultations bilatérales à propos d'Idleb dans le but de réduire les tensions, garantir un cessez-le-feu et neutraliser la menace terroriste". Paris et Berlin ont appelé à "des actions concrètes pour empêcher une catastrophe humanitaire".