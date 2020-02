L1: Marseille retombe sur terre, Lille s'engouffre dans la brèche

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Fin de série pour Marseille, qui profite à Lille: la lutte pour le podium et la Ligue des champions s'est resserrée samedi lors de la 26e journée de Ligue 1, et l'OM, toujours 2e malgré sa défaite contre Nantes (3-1), a vu son avance se réduire.

"Notre série en championnat touche à sa fin, c'est dommage": l'entraîneur marseillais André Villas-Boas a compris que le rêve ne pouvait être éternel, après 14 matches sans défaite en championnat.

L'OM, malgré le retour de son maître à jouer Dimitri Payet, a peiné contre Nantes, et a même fini par totalement se noyer avec le but contre son camp du défenseur Alvaro Gonzalez venu clore les débats après une faute de main de Steve Mandanda.

Dans son opération Ligue des champions, le club phocéen préférera sans doute avoir perdu contre Nantes, 10e, et gagné une semaine plus tôt à Lille (2-1), que l'inverse.

Car le Losc se fait menaçant. Face à la lanterne rouge Toulouse, aux abois dès les premières secondes et dont la fin de saison s'annonce très compliquée, les Lillois se sont offert une soirée tranquille devant leur public (3-0), avec un doublé de Loïc Rémy, qui vit une de ses périodes les plus fastes (sept buts en 2020 toutes compétitions confondues !).

Ce qui fait quatre victoires sur les cinq derniers matches pour les Nordistes de Christophe Galtier, une place sur le podium (3es), et 43 points, soit désormais neuf de moins que Marseille et six de plus que Lyon, vainqueur poussif vendredi de Metz en Moselle (2-0).

- Monaco et Montpellier stoppés -

Lille n'est pas le seul à grappiller du terrain sur l'OM, en attendant le match de Rennes (4e, 41 points) contre Nîmes dimanche (17h00): Monaco a ramené un point de Dijon (1-1) et s'est provisoirement replacé à deux unités des Bretons.

Aligné, le trio Islam Slimani-Wissam Ben Yedder-Stevan Jovetic a longtemps eu du mal à déstabiliser le DFCO, et l'ASM est un peu retombée dans ses largesses défensives sur le but de Mama Baldé. Mais Guillermo Maripan a fini par trouver le moyen d'égaliser.

Les hommes de Robert Moreno restent bloqués à la 5e place avec 38 points, juste devant Strasbourg, solide sixième du championnat après son match nul contre Amiens (0-0), et Montpellier.

Les Héraultais (8es, 37 points), comme leurs rivaux monégasques, seront déçus, après un déplacement à Angers qui pouvait les rapprocher du podium. Mais ils sont tombés devant Stéphane Bahoken, l'attaquant concrétisant la domination angevine - le SCO avait touché deux fois la barre transversale auparavant ! - en fin de rencontre pour enfin rassurer ses troupes après quatre défaites (1-0).

Dimanche, le Paris SG tentera lui aussi de se rassurer contre Bordeaux (21h00), après sa semaine agitée entre défaite en Ligue des champions à Dortmund (2-1), tensions internes et vidéos d'une soirée arrosée ayant filtré sur les réseaux sociaux.

Un peu plus tôt, Saint-Etienne, en pleine crise et sans son gardien Stéphane Ruffier écarté par l'entraîneur Claude Puel, aura la lourde tâche de s'extirper de sa décevante 17e place, contre Reims (15h00).

Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Brest 2 - 2

Metz - Lyon 0 - 2

samedi

Marseille - Nantes 1 - 3

Angers - Montpellier 1 - 0

Strasbourg - Amiens 0 - 0

Dijon - Monaco 1 - 1

Lille - Toulouse 3 - 0

dimanche

(14h00 GMT) Saint-Etienne - Reims

(16h00) Rennes - Nîmes

(20h00) Paris SG - Bordeaux

