Mondiaux de Biathlon : la France sacrée en relais masculin, une première depuis 2001

L'équipe de France a été sacrée championne du monde de relais, samedi, aux Mondiaux de biathlon à Anterselva, en Italie. "C'était le titre qui nous manquait" depuis 2001, a déclaré Martin Fourcade, le leader de l'équipe tricolore.

L'équipe de France de biathlon attendait ce sacre depuis 19 ans. C'est chose faite depuis ce samedi 22 février : les Bleus sont champions du monde de relais après avoir remporté l'épreuve à Anterselva, en Italie.

Il s'agit du premier grand titre en relais décroché par Martin Fourcade, le leader de l'équipe tricolore de 31 ans. Les Bleus – Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet – ont devancé la Norvège, tenante du titre, et l'Allemagne.

"Aujourd'hui ce titre ce n'est pas le seul titre qui me manquait, c'était le titre qui nous manquait (à l'équipe de France, NDLR)", a déclaré Martin Fourcade au micro d'Eurosport.

"Je me souviens de ce titre impensable pour l'équipe de France. Année après année on a montré que ce n'était plus impensable et que c'était une évidence que l'équipe de France devait s'imposer. C'est beau de voir ce cheminement et ces 19 ans signifient quelque-chose pour moi car il y a tous ceux avec qui j'ai partagé cette aventure en équipe de France: les coaches, le staff, les techniciens", a-t-il ajouté.

Martin Fourcade avoue aujourd'hui avec le recul que "ça a été frustrant tout au long de ma carrière de sentir que je n'arrivais pas à transcender cette équipe autour de moi, que je n'arrivais pas à transmettre ce grain de folie que j'arrivais à dégager en compétition".

"Énorme émulation en équipe de France"

Cette médaille d'or est la troisième de la compétition pour le clan tricolore après les victoires d'Emilien Jacquelin (poursuite) et de Martin Fourcade (individuel).

Les Bleus ont été aux avant-postes tout au long de la course et ont été longtemps à la lutte avec l'Allemagne. Mais Benedikt Doll, l'ultime relayeur allemand, a fini par craquer sur le pas de tir avant d'être dépassé par le Norvégien Johannes Boe pour le gain de la 2e place.

"J'ai essayé de rester concentré sur mon tir, lui (l'Allemand Benedikt Doll, NDLR) il a craqué. La dernière balle a été dure à mettre mais voilà c'est fait", a raconté Quentin Fillon-Maillet, le dernier relayeur français. "Ca fait quelques années que l'équipe de France tourne autour de cette médaille d'or sur les grands événements. Aujourd'hui on l'a vraiment et on peut dire merci à l'énorme travail fait par toute l'équipe grâce à l'énorme émulation en équipe de France".

La Russie et son leader Alexander Loginov, dont l'hôtel avait été perquisitionné samedi matin par la police italienne pour des soupçons de dopage, a pris la 4e position.

Avec AFP