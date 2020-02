Six Nations : le XV de France bat le pays de Galles (27-23), troisième succès consécutif

L'ailier français Gael Fickou lors du match des Six Nations face aux Gallois, au Pays de Galles, le 22 février 2020.

Le XV de France a remporté son premier succès à Cardiff depuis dix ans, samedi, en battant le pays de Galles (27-23), pour le compte de la troisième journée du Tournoi des six nations. Les Bleus restent en course pour le Grand Chelem.

Après des victoires face à l'Angleterre (24-17) en match d'ouverture et face à l'Italie (35-22) lors de la 2e journée, le XV de France poursuit sa belle aventure dans cette édition 2020 du Tournoi des Six Nations. Les Bleus sont allés chercher, samedi 22 février, un troisième succès consécutif (27-23) à Cardiff face à des Gallois chez qui ils n'avaient plus gagné depuis 10 ans.

En attendant le match de l'autre seule équipe invaincue du Tournoi – l'Irlande, qui affronte l'Angleterre dimanche –, les Bleus prennent seuls la tête du classement et restent en course pour un Grand Chelem qu'ils n'ont plus atteint depuis 2010.

Le dernier succès français au pays de Galles remontait donc au 26 février 2010. Quasiment dix ans jour pour jour. C'était, déjà, lors de la 3e journée et, sur la route de leur neuvième et dernier Grand Chelem, les Bleus de Marc Lièvremont s'étaient imposés 26-20.

À Cardiff, samedi, portés par un Romain Ntamack XXL, auteur de 17 points (un essai, deux pénalités, trois transformations), les Bleus ont décroché la dix-huitième victoire française au pays de Galles de l'histoire.

En 2014 puis en 2016, les Bleus avaient commencé leur Tournoi avec deux succès avant que les Gallois ne mettent fin aux rêves bleus (27-6 puis 19-10). En 2020, les Français ont donc brisé le sort. Avec brio.

Une certaine solidité défensive

Aussi pragmatiques que réalistes, les hommes de Fabien Galthié ont passé le test de personnalité promis. Et démontré qu'il ne s'agissait pas d'un feu de paille.

Dans l'enfer du Millennium, ils se sont confirmé, malgré 625 sélections d'écart entre les deux XV de départ (859 contre 234), les progrès entrevus au Stade de France, d'abord contre le XV de la Rose puis contre la Squadra Azzurra.

Mais cette fois, ils y ont ajouté un brin de vista, à l'image des essais 100 % Montpellier d'Anthony Bouthier (7e), le premier en Bleu pour l'arrière, et de Paul Willemse (30e).

Mieux, ils ont retrouvé une certaine solidité défensive, notamment en tenant bon pendant plus de cinq minutes sur leur ligne, alors que les Gallois pilonnaient l'en-but français. La preuve ? À la mi-temps, les Bleus menaient 17-9 mais, surtout, 108 plaquages à 51. De quoi donner le sourire à Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française de retour au pays de Galles où il a passé onze ans à façonner les Diables Rouges.

Et ni les sorties, coup sur coup, de leur pilier Cyril Baille (41e) sur blessure puis de leur meilleur joueur depuis deux matches Grégory Alldritt (40e) sur un carton jaune, n'ont semble faire déjouer ces Bleus-là.

Même avec treize pénalités concédées – contre cinq seulement pour les Gallois –, les Français se sont imposés. La marque des grands ? Il reste deux matches, contre l'Écosse le 8 mars à Edimbourg et face à l'Irlande le 14 mars au Stade de France, pour renouer avec la victoire finale dans le Tournoi.

