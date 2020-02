Au Togo, l'élection présidentielle encadrée par un dispositif sécuritaire

Les Togolais ont été appelés samedi aux urnes pour élire leur nouveau président. Barrages militaires, coupures d'Internet, surveillance du domicile d'un candidat... Plusieurs mesures sécuritaires ont encadré cette élection, dont les résultats sont attendus en début de semaine.

Alors que les Togolais ont voté pour élire leur nouveau président, samedi 22 février, un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Le domicile d'un candidat de l'opposition a par exemple été encerclé par les forces de sécurité, des barrages militaires installés et l'accès à Internet parfois coupé.

Les forces de sécurité togolaises ont encerclé le domicile du candidat de l'opposition à la présidentielle Agbéyomé Kodjo pendant quelques heures, juste après la fermeture des bureaux de vote, a déclaré l'opposant.

"Ils viennent de partir", a déclaré le candidat du Mouvement patriotique pour le développement et la démocratie (MPDD) à Radio France Internationale après quelques heures de bouclage des rues qui mènent à son domicile de Lomé.

Les forces de l'ordre avaient déclaré vouloir "garantir sa sécurité" en encerclant son domicile ainsi que celui de l'ancien archevêque de Lomé, qui lui a témoigné son soutien pendant la campagne.

Ailleurs dans la capitale togolaise, des barrages militaires se mettaient en place, mais tout était calme dans le pays.

L'accès à internet était interrompu de manière sporadique dans la capitale, mais à Sokodé et dans le nord, plusieurs sources contactées par l'AFP ont assuré qu'internet avait été coupé aux alentours de 18 heures (18h00 GMT).

Le parti historique de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement (ANC) a également affirmé que ses "responsables politiques sont victimes de coupure de leur téléphone ce qui entrave les communications avec nos délégués dans les bureaux de vote", sur son compte Twitter.

Une affluence moyenne dans les bureaux de vote

Les 9 383 bureaux de vote du pays ont fermé comme convenu à 16 heures (locales et GMT), et ont connu une affluence moyenne à Lomé, et plutôt faible dans les localités du nord et centre-nord selon des informations recueillies par des journalistes de l'AFP.

Vêtu d'un costume bleu en lin, le président sortant Faure Gnassingbé s'est dit "fier" du "déroulement pacifique du processus électoral" de la journée. "Je tiens à vous exhorter tous à vous rendre aux urnes pour exprimer votre choix en toute liberté pour un meilleur rayonnement de notre démocratie", a-t-il insisté dans une petite école primaire de la commune.

Les résultats officiels sont attendus en début de semaine, selon des sources au sein de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et et les six candidats de l'opposition ont d'ores et déjà déclaré qu'ils s'uniraient pour faire bloc contre le président sortant, Faure Gnassingbé en cas de second tour.

Toutefois, l'opposition qui a contesté tous les précédents scrutins de 2005, 2010 et 2015, craint des "fraudes" et ses supporters ont tenu à assister au dépouillement des bulletins. Un candidat de l'opposition, Agbéyomé Kodjo, qui a voté également à Lomé a martelé que "les Togolais veulent le changement, ils veulent l'alternance". L'organisation de la société civile Togo Debout a, quant à elle, déclaré avoir recensé "des bourrages d'urnes ici et là, à Lomé et à Vogan (sud)". Beaucoup d'électeurs avaient prévenu qu'ils ne participeraient pas à un scrutin qu'ils ne jugent ni libre ni transparent.

