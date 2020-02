Popularité: Macron progresse de deux points, à 32%

Publicité Lire la suite

La cote de popularité d'Emmanuel Macron a progressé de deux points en février, à 32% contre 30% en janvier, selon un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche.

Le total des mécontents à l'égard du président de la République est en baisse de deux points, à 66%.

La cote de popularité du chef de l'État a atteint un plus bas de 23% en décembre 2018, en pleine crise des "gilets jaunes", avant de grimper progressivement et de se stabiliser ces derniers mois à 33% et 34%.

La popularité du Premier ministre Édouard Philippe est elle aussi en progression. Il gagne trois points, de 33 à 36%.

Enquête réalisée du 14 au 22 février auprès de 1.947 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone. Marge d'erreur de 1 à 2,2 points.

