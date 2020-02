Ski alpin: le slalom de Naeba annulé en raison de la météo

Publicité Lire la suite

Naeba-san (Japon) (AFP)

Le slalom de Naeba, comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin, a été annulé en raison des conditions météorologiques sévissant dans la station de sports d'hiver japonaise, ont annoncé dimanche les organisateurs.

L'épreuve devait débuter initialement à 10h00 locales (02h00 françaises) mais la neige et le vent ont conduit les organisateurs à repousser à trois reprises le début de la première manche.

Ils ont annoncé à 12h30 locales (04h30 françaises) que l'épreuve était annulée. "En raison des conditions météo, notamment les vents forts, le jury et les organisateurs ont décidé d'annuler le slalom", a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS).

"On a tout essayé, mais les rafales de vent ne se sont pas arrêtées (...), cela soufflait trop fort et c'était imprévisible. Dans de telles conditions, le déroulement de la course n'aura pas été régulier, il y avait vraiment trop de vent et au sommet de la piste, on ne voyait pas grand chose", a expliqué Markus Waldner, le directeur des épreuves masculines pour la FIS.

"La date et le lieu où ce slalom sera potentiellement reprogrammé seront communiqués ultérieurement", a-t-elle ajouté.

La veille, la météo avait déjà perturbé le slalom géant remporté par le Croate Filip Zubcic. Des rafales de vent et des températures printanières avaient surpris plusieurs favoris, dont le Français Alexis Pinturault, seulement 15e.

Le long déplacement vers le Japon, pour finalement une seule course (la Coupe du monde devait initialement faire aussi étape en Chine mi-février mais cette manche chinoise a été annulée à cause des craintes liées au coronavirus), a paradoxalement consolidé les chances du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de soulever le globe de cristal de N.1 mondial en fin d'hiver.

Kilde, spécialiste des disciplines de vitesse, avait terminé samedi 6e du slalom géant de Naeba, juste derrière son compatriote Henri Kristoffersen et loin devant Pinturault, ses deux rivaux pour la victoire finale au classement général de la Coupe du monde.

Kilde est leader du général avec 1.022 points, soit 74 de plus que Kristoffersen (948 pts) et 124 de plus que Pinturault (898 pts).

Le prochain week-end de course à Hinterstoder, en Autriche, avec trois épreuves en trois jours au programme (combiné, super-G et slalom géant), pourrait donc être un tournant dans la saison.

