"Sonic" talonné par "L'Appel de la forêt" en tête du box-office nord-américain

Washington (AFP)

Le porc-épic bleu ultra-rapide héros de "Sonic le film" est resté de justesse en tête du box-office nord-américain ce week-end, talonnée par "L'Appel de la forêt", nouvelle adaptation du célèbre roman de Jack London, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Sorti le week-end dernier, le long-métrage dédié à la boule bleue du groupe japonais Sega, l'un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres au monde, a engrangé 26,3 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Ses recettes cumulées atteignent 106,6 millions de dollars.

Malgré des critiques globalement négatives, la version Walt Disney de "L'Appel de la Forêt", avec Harrison Ford et Omar Sy, arrive en deuxième position pour sa sortie. Le film pour enfants alliant effets spéciaux et paysages grandioses, qui raconte les aventures du chien Buck pendant la ruée vers l'or au Canada et en Alaska, a engrangé 24,8 millions de dollars pendant le week-end.

Il prend la place de "Birds of Prey", film inspiré de l'univers DC Comics avec Margot Robbie en tête d'affiche, qui recule en troisième position. Ce spin-off de "Suicide Squad" (2016) a rapporté 7 millions de dollars (72,5 millions de dollars depuis sa sortie il y a trois semaines).

Une autre sortie, le film d'horreur "The boy: la malédiction de Brahms", avec Katy Holmes, arrive en quatrième position avec 5,90 millions de dollars.

Pour sa sixième semaine sur les écrans, "Bad Boys for Life", troisième opus de la célèbre saga policière teintée d'humour avec Will Smith, s'est maintenu en cinquième position, avec 5,86 millions de dollars engrangés (191,2 millions depuis sa sortie).

Voici le reste du Top 10:

6- "1917" (4,4 millions de dollars pendant le week-end, 152 au total)

7- "Nightmare Island" (4,2 millions de dollars en trois jours, 20,2 millions depuis sa sortie.

8- "Parasite", oscar du meilleur film (3,1 millions en trois jours, 48,9 millions au total)

9- "Jumanji: next level" (3 millions sur le week-end, 310,9 millions au total)

10- "The Photograph" (2,8 millions en trois jours, 17,6 depuis sa sortie)

