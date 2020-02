Coronavirus : la Chine interdit le commerce d'animaux sauvages

La Chine a décidé, lundi 24 février, d'interdire "complètement" et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages, une pratique suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus. © AFP - Dale de la Rey

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Pangolins, chauve-souris et autres serpents ne seront désormais plus vendus sur les étals des marchés chinois. Pékin a décidé, lundi, d'en interdire le commerce et la consommation car un animal sauvage est probablement à l'origine du nouveau coronavirus.