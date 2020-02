Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol

Harvey Weinstein est poursuivi pour deux viols présumés à New York.

L'ex-magnat de Hollywood, Harvey Weinstein a été reconnu coupable, lundi 24 février, d'agression sexuelle et de viol par un jury de Manhattan, mais disculpé des accusations de comportement sexuel "prédateur" qui lui faisaient risquer la perpétuité.



Le jury de sept hommes et cinq femmes a rendu son verdict après cinq jours de délibérations, et un mois d'un procès ultra-médiatisé, emblématique du mouvement #MeToo.

Harvey Weinstein était poursuivi pour deux faits présumés : une agression sexuelle forcée en 2006 sur une ex-assistante de production, Mimi Haleyi, et un viol en 2013 sur une actrice dont l'identité a été révélée mercredi, Jessica Mann.

