L'art culinaire, une "bouée de sauvetage" pour de jeunes migrants à Paris

For the occasion of our 2nd birthday, we are happy to finally share more information about our professioanl development program! We work with professionals in cultural fields like the culinary arts and fashion. They are the best of the best, and many have meaningful missions like sustainability goals. This makes prestigious professional opportunities accessible to the young migrants we work with. Thank you to all of our wonderful partners who help our young members achieve their dreams!❤️ . Come to our birthday event this Sunday at @l_ami_jean to taste what some of them have learned to create!🎉🎈 . A l'occasion de notre 2ème anniversaire, nous sommes heureux de partager enfin plus d'informations sur notre programme de développement professionnel! Nous travaillons avec des professionnels dans des domaines culturels comme les arts culinaires et la mode. Ils sont les meilleurs des meilleurs et certains ont des objectifs de durabilité dans leur travail. Soul Food fait en sorte que ces opportunités professionnelles prestigieuses deviennent accessibles aux jeunes migrants avec lesquels nous travaillons. Merci à tous nos merveilleux partenaires qui aident nos jeunes membres à réaliser leurs rêves! ❤️ @julienduboue @a.noste_ @b.o.u.l.o.m @l_ami_jean @lamyne_m @youssouf.f @maisonchateaurouge @refettorioparis @maximebduval @gdsolene #lapointedugrouin #victorderossi Venez à notre anniversaire ce dimanche à @l_ami_jean pour goûter ce que certains d'entre eux ont appris à créer!🎉🎈 . #SoulFoodForMigrantYouth