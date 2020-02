RT France recrute Alain Juillet, ancien patron du Renseignement à la DGSE

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Alain Juillet, ancien patron du Renseignement à la DGSE, services du renseignement extérieur français, va animer deux fois par mois une émission de géopolitique sur la branche française de la chaîne russe d'information RT.

L'émission de 13 minutes, baptisée "La Source" débutera en mars et traitera de sujets tels que "la diplomatie, les conflits, le terrorisme, la sécurité, l’intelligence économique…", selon un communiqué.

"Hors de toute considération idéologique, la pratique de la géopolitique doit permettre aux citoyens de mieux comprendre la réalité objective", explique dans le communiqué Alain Juillet, 77 ans, ancien haut responsable à l'intelligence économique qui fut aussi président du CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises).

"Alain Juillet a un parcours exceptionnel et une expertise reconnue. Je suis très heureuse de compter une personnalité de cette envergure parmi nous. Je suis sûre qu'il apportera à nos audiences un éclairage plus approfondi des processus géopolitiques à l'oeuvre dans le monde" a salué de son côté Xenia Fedorova, présidente et directrice de l'information de RT France.

Lancée fin 2017, RT France a également recruté l'ex-animateur de France Télévisions Frédéric Taddeï, première personnalité connue du PAF à avoir rejoint la grille de la chaîne.

