Coronavirus : deux nouveaux cas confirmés en France

Les autorités françaises ont confirmé deux nouveaux cas de coronavirus en France. Il s'agit d'une femme de retour de Chine et d'un homme revenant d'Italie. Leur état de santé ne suscite pas d'inquiétude.

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en France, a annoncé mardi 25 février Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, tout en précisant que l'état de santé de ces personnes n'inspirent aucune inquiétude.

Il s'agit d'une femme rentrée de Chine le 7 février, hospitalisée à Paris pour "surveillance" et qui "va très bien", et d'un homme français qui revient de Lombardie, en Italie, et se trouve maintenant dans un hôpital de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La jeune femme a été testée négative au nouveau coronavirus mais était porteuse de "traces de guérison", a précisé Jérôme Salomon.

Cela porte à 14 le nombre de cas confirmés en France depuis le début de l'épidémie, dont un décès, celui d'un touriste chinois âgé mi-février à Paris.

