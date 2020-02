Coronavirus : l'épidémie ralentit en Chine mais continue de se propager dans le monde

L'épidémie de coronavirus continue de se répandre depuis son apparition en Chine. Le nombre de contaminations dépasse les 80 000 personnes dans le monde avec une progression en Corée du Sud, au Japon et des premiers cas détectés au Koweït, Bahreïn et Oman.

Les autorités à Pékin ont fait état mardi 25 février d'une hausse des nouveaux cas de contamination de coronavirus dans la province de Hubei, berceau de l'épidémie, mais d'un nouveau déclin du nombre de cas dans le reste de la Chine continentale.



Cet apparent ralentissement de l'épidémie hors de la province de Hubei intervient alors que l'inquiétude grandit en Corée du Sud, où plusieurs centaines de cas ont été recensés, et en Italie, où le bilan s'est alourdi lundi à sept décès.



Les États-Unis et la Corée du Sud envisagent de revoir l'ampleur de leurs exercices militaires conjoints dans la péninsule coréenne à cause de l'épidémie, ont annoncé lundi les armées américaine et sud-coréenne, alors que 13 soldats sud-coréens ont été diagnostiqués porteurs du virus.



La Maison Blanche a fait savoir que l'administration Trump a transmis au Congrès une demande budgétaire de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus, précisant que plus d'un milliard serait destiné à la mise au point d'un vaccin.



Les autorités sanitaires américaines ont recommandé aux ressortissants américains d'éviter tout voyage non-essentiel en Corée du Sud, devenue le plus important foyer de contamination hors de Chine continentale.



De nombreux pays à travers le monde intensifient leurs efforts pour empêcher une pandémie de ce virus ressemblant à la grippe, apparu en décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine.



Près de 900 personnes contaminées en Corée du Sud



Soixante nouveaux cas de contamination ont été recensés en Corée du Sud, ce qui porte à 893 le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le pays, ont dit mardi les autorités sanitaires locales. Un neuvième décès a été signalé.



Parmi les cas supplémentaires, 16 ont été répertoriés à Daegu, ville du sud du pays où se trouve une église au centre de l'épidémie, et 33 ont été répertoriés dans la province voisine de Gyeongsang du Nord, a précisé le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).



Au Japon, le ministre de la Santé, répondant à une question lors d'un point de presse, a déclaré qu'il était trop tôt pour évoquer l'hypothèse d'une annulation des Jeux olympiques qui doivent débuter à Tokyo le 24 juillet prochain.



Quelque 850 cas de contamination ont été recensés au Japon, pour la plupart à bord du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port de Yokohama.



Un quatrième passager du navire, qui transportait initialement quelque 3 700 passagers et membres d'équipage, est décédé après avoir contracté le coronavirus, a rapporté mardi la télévision publique japonaise NHK.



Le Koweït, Bahreïn et Oman ont enregistré lundi leurs premiers cas d'infection, qui concernent tous des personnes étant arrivées d'Iran.



Il est prématuré de parler de pandémie, a déclaré lundi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que l'épidémie n'était pas hors de contrôle dans le monde et ne provoquait pas de décès à grande échelle. "Utiliser le terme de pandémie ne correspond pas aux faits", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse à Genève.

Plus de cas en France, l'Italie inquiète



Dans son point quotidien, mardi, la Commission nationale chinoise de la santé a indiqué que 499 nouveaux cas ont été confirmés dans la province de Hubei, et que 508 cas de contamination et 71 décès supplémentaires ont été recensés dans le pays.



Le bilan en Chine continentale depuis le début de l'épidémie s'élève ainsi à 77 658 cas de contamination et 2 663 décès, d'après les chiffres des autorités sanitaires chinoises.



Selon l'OMS, l'épidémie en Chine a atteint son pic entre le 23 janvier et le 2 février et décline depuis. Les mesures de confinement prises par les autorités chinoises ont probablement évité des centaines de milliers de cas, a-t-elle dit.



"Ils sont arrivés à un point où le nombre de personnes guéries sortant de l'hôpital chaque jour est bien plus important que celui des nouveaux patients", a déclaré le chef de la délégation de l'OMS en Chine, Bruce Aylward.



En France, aucune personne n'est atteinte du virus, a déclaré lundi le ministre de la Santé, alors que la propagation en Italie de la pneumonie virale a ravivé l'inquiétude dans l'Hexagone.



"Il n'y a aucune circulation du virus sur le territoire national", a dit Olivier Véran, ajoutant que la dernière personne infectée par le Covid-19 qui était encore hospitalisée à Lyon était désormais guérie. "Il n'y a plus aucun malade hospitalisé en France", a souligné le ministre.



Un troisième cas de contamination a été rapporté en Espagne. Il s'agit d'un ressortissant italien séjournant aux îles Canaries.

Avec Reuters