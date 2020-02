Coronavirus : la Toscane et la Sicile touchées à leur tour en Italie

Les autorités italiennes ont annoncé mardi un cas de contamination au coronavirus en Sicile, le premier au sud de Rome, alors que le pays s'emploie à endiguer l'épidémie en Lombardie et en Vénétie.

De nouveaux cas de coronavirus, qui touchait jusqu'ici essentiellement le nord de l'Italie, ont été détectés en Toscane et en Sicile, ont annoncé mardi 25 avril les autorités.



Ces cas confirmés sont toutefois peu nombreux : la Toscane en compte deux à Florence et Pistoia, et la Sicile un seul, une touriste originaire de Bergame, dans le nord-ouest du pays, qui se trouvait dans un hôtel à Palerme et dont le mari a été testé négatif. Le groupe avec lequel elle voyageait a été mis en quarantaine, mais seules les personnes de l'hôtel qui ont été en contact avec la touriste ont été placées en isolement.



Le dernier bilan officiel fait état de 283 cas dont sept décès déjà annoncés, soit une hausse de 54 cas par rapport à lundi. La Lombardie reste le principal foyer dans la péninsule avec 212 cas dont six décès (+40 par rapport à lundi).



Des failles dans l’organisation d’un hôpital lombard



Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a laissé entendre que des failles dans l'organisation d'un hôpital de Lombardie avaient pu aggraver la crise sanitaire en cours. Il a déclaré que cet établissement, qu'il n'a pas identifié, pourrait avoir "contribué à la propagation". Il a ajouté qu'il pourrait envisager de retirer certains pouvoirs aux régions sur les questions sanitaires, provoquant la colère de la Ligue d'extrême droite, qui dirige la Lombardie tout comme la Vénétie.



Le président de la Chambre des députés et membre de la Ligue Riccardo Molinari a dénoncé des propos "quasi fascistes" du président du Conseil. Le gouverneur de Lombardie, Attilio Fontana, a dénoncé une "stratégie du désespoir" de la part de Giuseppe Conte, qui tente selon lui de faire oublier les dysfonctionnements à la tête du gouvernement.



Le principal foyer de l'épidémie a été identifié à Codogno, près de Lodi, à 60 km au sud de Milan. C'est dans cette localité de 15 000 habitants qu'avait été hospitalisé, mercredi dernier, Mattia, un cadre de 38 ans considéré comme le "patient 1", d'où découle la majorité des cas recensés en Lombardie.

Réunion à Rome



Des responsables de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Union européenne devaient se réunir mardi à Rome pour discuter de l'épidémie partie de Chine en décembre, mais qui touche désormais une trentaine d'autres pays et territoires.

Quatre pays frontaliers participeront à la réunion ainsi que la Croatie (frontière maritime), l'Allemagne, l'Union européenne et une équipe de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé). L'objectif est de définir des "lignes d'action communes" face à l'épidémie, alors que les pays européens ont jusqu'ici réagi en ordre dispersé.



En amont de cette réunion, le Premier ministre a averti que "des limitations" à la libre circulation des Italiens de la part d'États étrangers seraient "injustes" et "inacceptables". "Nous ne pouvons pas l'accepter", a-t-il affirmé. "L'Italie peut laisser voyager tranquillement ses citoyens parce que nous sommes un pays qui a pris des mesures efficaces et qui dispose d'un système de santé excellent."



La France a édicté une série de recommandations pour les personnes revenant du nord de l'Italie, en leur demandant notamment d'éviter "toute sortie non indispensable". Ces recommandations portent sur les 14 jours suivant le retour, durée jugée suffisante pour couvrir la période d'incubation du virus. L'épidémie de coronavirus "est à nos portes", a averti mardi le ministre français Olivier Véran avant son départ pour Rome. "On ne ferme pas les frontières car ça n'aurait pas de sens."

