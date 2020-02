Coronavirus : le calendrier sportif bouleversé

L'épidémie de coronavirus qui se propage à travers le monde perturbe les événements sportifs, notamment en Asie où de nombreux cas sont recensés. En Europe, l'Italie a dû reporter de nombreux matches de football.

En Asie et en Europe, le calendrier sportif est de plus en plus chamboulé. En Chine, pays le plus touché par le coronavirus, toutes les compétitions sportives sont reportées ou annulées. Le championnat de football, qui devait démarrer le 22 février, a été ajourné. Les Mondiaux d’athlétisme en salle, prévus à Nankin du 13 au 15 mars, ont été repoussés à 2021. Le tournoi de tennis de Xian, lui, a été annulé.

Au Japon, la Fédération japonaise de football a annoncé le report de toutes les compétitions prévues jusqu’au 15 mars. Il pourrait se prolonger si la situation sanitaire continue à se dégrader.

En Corée du Sud, les Mondiaux par équipes de tennis de table, qui devaient se tenir du 22 au 29 mars dans la ville de Busan, ont également été reportés. La compétition a été reprogrammée du 21 au 28 juin, selon un calendrier encore provisoire.

Le championnat sud-coréen de football a lui aussi été ajourné. Les fédérations de volley-ball, de basket-ball et de handball ont pris des mesures similaires. Deux matches de la Ligue des champions d'Asie programmés début mars se disputeront, eux, à huis clos.

Ces mesures drastiques interviennent à cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent débuter le 24 juillet. Lors d’une conférence de presse, le ministre japonais de la Santé est resté très évasif sur la question des conséquences du coronavirus sur les Jeux olympiques de Tokyo.

En Europe aussi, la progression du coronavirus a des conséquences sur les rencontres sportives, notamment en Italie. Le pays, qui compte de nombreux malades, a dû reporter plusieurs matches de son championnat de football. Certaines rencontres se disputeront à huis clos, notamment en Ligue Europa. Deux matches d'Euroligue féminine de basket qui devaient se jouer en Vénétie ont été reportés et délocalisés en Slovénie.