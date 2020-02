La Pakistanaise Asia Bibi va rencontrer Emmanuel Macron pour demander l'asile en France

En voyage en France pour la promotion de son livre, la chrétienne pakistanaise Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010 et acquittée huit ans plus tard, souhaite obtenir l'asile en France. Elle rencontrera le président Emmanuel Macron vendredi.

Asia Bibi sera reçue à l'Élysée. Aujourd'hui installée au Canada, la chrétienne pakistanaise a été condamnée mort pour blasphème en 2010 dans son pays et enfermée pendant huit longues années avant son acquittement.



"Comme nous l'avons toujours dit, la France est prête à accueillir Mme Asia Bibi et sa famille en France si tel est leur souhait", a affirmé la présidence lundi 24 février, en annonçant que la Pakistanaise allait rencontrer Emmanuel Macron vendredi à l'Élysée.



Actuellement à Paris pour y présenter cette semaine son livre de témoignage "Enfin libre !" (éd. du Rocher), Asia Bibi a déclaré lundi sur RTL que vivre en France était son "désir".



"Évidemment, j'ai le désir que le président entende ma demande" d'asile, a-t-elle ajouté, espérant alors avoir l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron et son épouse lors de son séjour à Paris, qui se déroule sous protection en raison des menaces qui pèsent toujours sur elle.



"Depuis sa condamnation en 2010 pour délit de blasphème, la France a été mobilisée aux côtés d'Asia Bibi", souligne l'Élysée. "Nous avons plaidé pour son acquittement et agi, avec nos partenaires européens et canadiens, pour sa libération effective."



"La France est le pays où j'ai reçu une nouvelle vie (...) Anne-Isabelle est pour moi comme un ange", a expliqué Asia Bibi, en référence à la journaliste française Anne-Isabelle Tollet, avec laquelle elle a écrit son livre autobiographique et espère continuer à travailler.



Paru fin janvier en français – il sortira en septembre en anglais –, l'ouvrage livre peu de détails sur sa nouvelle vie au Canada, mais revient longuement sur son emprisonnement.



Asia Bibi doit recevoir mardi après-midi des mains de la maire socialiste de la capitale Anne Hidalgo, le diplôme d'honneur de la Ville de Paris qui lui avait été décerné en 2014. Ce devrait être sa première apparition publique. Elle doit aussi rencontrer des journalistes en fin de semaine.

Profonde gratitude à l'égard du Canada



Ouvrière agricole et mère de famille d'une cinquantaine d'années, Asia Bibi avait été condamnée à mort pour "blasphème" à la suite d'une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d'un verre d'eau.



Le blasphème est un sujet incendiaire au Pakistan, où de simples accusations suffisent parfois à entraîner des lynchages meurtriers.



S'en était suivie une longue saga judiciaire qui avait divisé le pays et ému la communauté internationale, attirant l'attention des papes Benoît XVI et François.



Après avoir passé plus de huit ans dans les couloirs de la mort au Pakistan, jusqu'à son acquittement en octobre 2018, elle vit depuis mai 2019 au Canada.



"J'ai une profonde gratitude à l'égard du Canada qui m'a donné une place pour séjourner, je tiens à les en remercier", a souligné lundi Asia Bibi.



"Le pape aussi, je souhaiterais le remercier, lui aussi a parlé en mon nom", a-t-elle ajouté.

Avec AFP