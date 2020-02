Ligue 1: à Marseille, le soleil de la formation se lève

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

L'Olympique de Marseille, enfin un club formateur? Son académie a déjà remporté un succès d'estime en étant distinguée parmi les six meilleures de France, mais le chemin est encore long. L'occasion d'un bilan avec ses dirigeants après trois ans d'efforts.

C'est même "une révolution culturelle", explique samedi à l'AFP le président Jacques-Henri Eyraud, évoquant le label "Prestige" tout juste décerné au centre de formation de l'OM dans la nouvelle catégorisation de la Fédération française de football.

Classé seulement 16e des centres français la saison dernière, l'OM est cette fois en compagnie des meilleurs: le Paris SG, Lyon, Monaco, Auxerre et Reims.

"L'obtention de ce label est un symbole, mais c'est une vraie récompense pour ceux qui depuis trois ans ont reconstruit", insiste "JHE".

Il y a trois ans, à l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante quand Frank McCourt a racheté le club, "on en était très loin".

Les progrès se voient dans les plus de 100 matches de L1 de Maxime Lopez ou le statut de titulaire indiscutable de Boubacar Kamara, formés au club sous l'ancienne direction.

Mais l'OM a aussi fièrement communiqué sur les neuf jeunes de son centre emmenés à Lyon pour un quart de finale de Coupe de France (défaite 1-0 le 12 février).

- Maillage territorial -

Le magnifique renversement de jeu de Marley Aké, 19 ans, sur le but vainqueur à Lille (2-1) ou les matches solides en défense centrale de Lucas Perrin sont aussi une bonne publicité pour l'école de foot marseillaise.

Des jeunes s'entraînent également régulièrement avec l'équipe d'André Villas-Boas, comme le milieu offensif Ugo Bertelli (16 ans) ou le défenseur central Aaron Kamardin (17 ans).

Pour développer cette nouvelle politique, la direction a investi dans la formation "plus de 10 millions d'euros, selon JHE, dont 7 M EUR dans l'OM Campus, et d'autres investissements sont prévus notamment pour équiper en captage vidéo tous les terrains du centre de formation et le pôle médical".

Avec les partenariats baptisés "Next Gen" avec 24 clubs des environs, l'OM a aussi développé un maillage territorial pour ne pas rater les pépites de la région Sud.

Cette politique a connu quelques couacs quand des joueurs de clubs labellisés Next Gen ont signé pour les centres de Montpellier ou Saint-Étienne, mais "in fine c'est la famille qui décide", s'incline Nasser Larguet, le nouveau patron du centre, arrivé cet été du Maroc.

C'est la règle du jeu, le partenariat ne signifie pas que les meilleurs iront à l'OM mais permet au champion d'Europe 1993 de resserrer son tamis.

- "L'affaire Lihadji" -

"A nous de séduire le joueur et la famille, explique le directeur sportif Andoni Zubizarreta. L'OM est capable de dire au gamin qui arrive à 12 ans: tu as un parcours vers l'école première, et tu peux finir par jouer devant 60.000 personnes" comme devant Nantes, samedi.

Autre épine dans le pied, l'affaire Isaac Lihadji. Annoncé comme une étoile, l'adolescent de 17 ans ne joue plus avec les pros, après quelques apparitions, car il n'a pas voulu signer pour son club formateur.

Pour Eyraud, "cela ne donne pas une image négative de la formation à l'OM. Je veux des jeunes joueurs qui affichent les valeurs du club et ont des entourages sains, qui comprennent qu'on parle ensemble d'un projet d'évolution", ajoute-t-il, visant probablement l'agent du joueur, Moussa Sissoko, le même qu'Ousmane Dembélé.

"Même le Barça a laissé partir des joueurs à Manchester United ou au Bayern Munich", intervient Zubizarreta, ancien DS du géant catalan.

L'effacement de Lihadji a fait le bonheur d'Aké. "Si tu t'arrêtes, un autre prend ta place", ajoute "Zubi", rappelant que "cela aurait pu être Lihadji qui entrait en jeu contre Lille" et non Aké.

Eyraud promet de signer "plus de contrats professionnels à des joueurs issus de la formation".

Le but ultime est de fournir l'équipe première. "J'aimerais qu'on ait entre quatre et cinq joueurs issus de la formation qui soient parmi les titulaires dans les trois ans", conclut Eyraud. Ce serait vraiment une révolution...

