Ligue 2: le RC Lens se sépare de Philippe Montanier

Lille (AFP)

Le Racing Club de Lens, 3e de Ligue 2 et candidat à la montée dans l'élite du football français, a annoncé mardi le renvoi de son entraîneur Philippe Montanier.

"Le Racing Club de Lens a décidé de suspendre d'activité Philippe Montanier et une partie de son staff technique dès aujourd'hui. Jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité du groupe sera confiée à Franck Haise, actuel entraîneur de la réserve lensoise", ont annoncé les Sang et Or dans un communiqué transmis mardi.

Arrivé dans le Pas-de-Calais il y a un an et demi, l'ancien entraîneur de Rennes n'avait pas réussi à faire monter son équipe la saison dernière, échouant en barrages face à Dijon (1-1, 1-3).

Objectif affiché du club, dont les frais de fonctionnement coïncident mal avec la Ligue 2 et qui a beaucoup investi cet été, le retour dans l'élite semblait se dessiner après un très bon début de saison. Les Artésiens ont ainsi décroché en décembre le titre honorifique de champion d'automne.

Mais la dynamique s'était nettement inversée lors des dernières semaines, les Sang et Or ne remportant qu'un seul de leurs sept derniers matches et restant sur deux défaites contre Châteauroux (2-3) et Caen (1-4). Désormais troisièmes derrière l'AC Ajaccio, ils ne sont donc plus en position de monter directement.

Lens n'a pas spécifié la durée de la mission de Franck Haise. Le premier match sous ses ordres est prévu lundi face au Paris FC.

