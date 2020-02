Ligue des champions : le Bayern frappe fort face à Chelsea, Naples et le Barça se neutralisent

L'attaquant du Bayern Munich Serge Gnabry célèbre son deuxième but face à Chelsea, le 25 février 2020 à Londres.

Le Bayern Munich a pris une sérieuse option sur la qualification en s'imposant 0-3 contre Chelsea en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Lors du choc entre Naples et le FC Barcelone, les deux équipes ont fait match nul (1-1).

Les Munichois n'ont fait qu'une bouchée des Londoniens. Le Bayern Munich a écrasé mardi 25 février Chelsea à Stamford Bridge sur le score de 3 à 0 en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Les Bavarois ont pris l'ascendant en seconde mi-temps. Sur un centre de Robert Lewandowski, Serge Gnabry a ouvert la marque à la 51e minute. L'attaquant a récidivé trois minutes plus tard, toujours servi par son coéquipier polonais, d'une frappe croisée du gauche dans la surface. C'est finalement Robert Lewandowski qui a aggravé le score à la 76e minute sur un centre d'Alphonso Davies. Avec ce large succès, le club allemand est bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale.

2 - Serge Gnabry a marqué 6 buts en 2 matches à Londres avec le Bayern Munich, alors qu’il n’en avait marqué aucun en 9 rencontres toutes compétitions confondues avec Arsenal entre 2012 et 2014. Capitale. pic.twitter.com/bTke7KhTHU — OptaJean (@OptaJean) February 25, 2020

Dans l'autre rencontre de la soirée, Naples et le Barça n'ont pas réussi à se départager (1-1) à San Paolo. Les Napolitains avaient pris en main la rencontre grâce à un but de Dries Mertens à la 30e minute, mais les Barcelonais ont réussi à égaliser en seconde période à la 57e minute avec un but signé Antoine Griezmann en force du pied droit. Les Catalans ont terminé la rencontre à dix après l'expulsion d'Arturo Vidal, qui manquera le match retour.

Le Belge Mertens a marqué son 121e but avec Naples toutes compétitions confondues. Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, à égalité avec Marek Hamsik.

9 - Antoine Griezmann a marqué son 1er but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis février 2017 avec l'Atletico contre le Bayer Leverkusen, soit la fin d'une série de 9 buts tous marqués à domicile depuis 2017. Egalisation. pic.twitter.com/Q21yR9OpJw — OptaJean (@OptaJean) February 25, 2020