Loi sur la citoyenneté en Inde : sept morts dans des violences entre groupes rivaux

De violents affrontements entre groupes rivaux autour de la loi sur la citoyenneté à New Delhi, le 24 février 2020. © Danish Siddiqui, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Des affrontements entre groupes rivaux ont fait sept morts et 150 blessés à New Delhi lundi. Il s'agit de la plus importante flambée de violence depuis le début des manifestations contre la loi sur la citoyenneté, il y a deux mois.