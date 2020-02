Des violences meurtrières entre hindous et musulmans embrasent New Delhi

Une femme et un enfant passent devant les forces de sécurité dans une zone touchée par des émeutes, à New Delhi, en Inde, le 26 février 2020. © Adnan Abidi, Reuters

Une flambée de violences entre hindous et musulmans à New Delhi a fait au moins 20 morts et plus de 200 blessés depuis dimanche. Ces embrasements dans la capitale font suite à une loi controversée sur la citoyenneté.