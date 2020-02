En direct : la propagation du coronavirus s'accélère hors de Chine

Après l'Italie, le nouveau coronavirus se propage désormais à travers l'Europe, mais aussi en Amérique latine, où un premier cas a été détecté mercredi au Brésil, aiguisant les inquiétudes dans le monde entier. Suivez les dernières informations en direct.

L'épidémie de Covid-19 s'étend à travers à l'Europe et notamment en Italie, le pays européen le plus touché avec plus de 370 cas et 12 morts.

Un premier Français, un enseignant de 60 ans qui n'avait pas voyagé dans une zone à risque, est mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, et la découverte de nouveaux cas s'accélère dans l'Hexagone.

Le Covid-19 est apparu depuis le début de la semaine dans plusieurs nouveaux pays européens : Autriche, Suisse, Croatie et Grèce, ainsi qu'en Algérie. Un premier cas a également été détecté mercredi en Amérique latine, au Brésil.