Coronavirus: Facebook annule sa conférence annuelle des développeurs

San Francisco (AFP)

Facebook a annoncé jeudi l'annulation de sa conférence annuelle des développeurs prévue pour début mai, à cause des inquiétudes grandissantes autour de la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus.

"Célébrer notre communauté mondiale de développeurs lors de la conférence F8 chaque année est incroyablement important pour nous, mais nous n'allons pas sacrifier la santé (de nos partenaires et employés) pour ce faire", a indiqué Konstantinos Papamiltiadis, directeur des programmes et plateformes pour les développeurs de Facebook.

Ce rassemblement organisé à San José, en pleine Silicon Valley, attire chaque année des milliers d'ingénieurs. Il consiste en des présentations et ateliers concernant les différentes plateformes et produits du premier réseau social au monde: Instagram, Messenger, WhatsApp et Oculus (réalité virtuelle).

Les deux jours de conférence seront remplacés par des sessions locales, notamment pour les étudiants, et des "contenus vidéo diffusés en direct".

"Nous avons cherché d'autres moyens d'organiser la F8 en personne, mais (...) nous ça n'aurait pas eu de sens de le faire sans nos développeurs internationaux", a ajouté Facebook.

Plus de 78.600 personnes ont jusqu'ici été contaminées en Chine par le nouveau coronavirus, dont plus de 2.700 mortellement. La maladie touche également des dizaines d'autres pays, avec un bilan de quelque 3.600 contaminations et plus de 50 morts.

Les mesures drastiques se multiplient dans le monde: l'Arabie saoudite a ainsi suspendu l'entrée des pèlerins et le Japon a fermé ses écoles.

La semaine dernière Facebook avait déjà annoncé qu'il ne participerait pas à la conférence annuelle des développeurs de jeux vidéo, prévue à San Francisco en mars, tout comme Sony, géant japonais du secteur. L'éditeur Electronic Arts a aussi prévu de restreindre sa présence.

Les autorités de santé américaines ont recensé 60 personnes infectées par le nouveau coronavirus: 15 sur le sol américain et 45 rapatriés de Chine et d'un bateau de croisière bloqué eu Japon.

Mais le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a confirmé mercredi soir un premier cas "d'exposition inconnue" parmi les 15 malades. Traitée en Californie, cette personne n'a ni voyagé dans les zones à risques ni été en contact avec un autre malade.

