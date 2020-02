César: une centaine de manifestants anti-Polanski à proximité de Pleyel

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Plus d'une centaine de manifestants étaient rassemblés vendredi Place des Ternes à Paris, non loin de la salle Pleyel où aura lieu en soirée la cérémonie des César, pour dénoncer Roman Polanski et les nominations de "J'accuse".

"On veut interpeller le milieu du cinéma qui peut soutenir Adèle Haenel, qui dénonce des faits d'agressions sexuelles et, dans le même temps, avec une hypocrisie incroyable, soutient Roman Polanski", a expliqué Céline Piques, porte-parole de Osez le féminisme à une journaliste de l'AFP.

Les manifestantes lançaient des slogans hostiles au cinéaste comme "Polanski violeur, cinéma coupable, public complice".

Roman Polanski et l'équipe de son film "J'accuse", y compris l'acteur Jean Dujardin qui joue le rôle principal, ont décidé de ne pas se rendre à la cérémonie des César alors que son long métrage sur l'Affaire Dreyfus a récolté 12 nominations.

Vendredi matin, le ministre de la Culture Franck Riester a estimé sur France Info qu'un César du meilleur réalisateur pour Roman Polanksi serait "un symbole mauvais par rapport à la nécessaire prise de conscience que nous devons tous avoir dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes".

Roman Polanski est visé par plusieurs accusations de viol et est toujours poursuivi par la justice américaine pour relations sexuelles illégales avec une mineure en 1977.

