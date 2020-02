Hand: les Françaises avec Darleux et Dembélé, mais sans Ayglon ni Pineau en qualifs pour l'Euro-2020

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Cléopâtre Darleux et Siraba Dembélé effectuent leur retour en équipe de France de handball après une pause maternité, alors qu'Allison Pineau et Camille Ayglon ne figurent pas dans la liste dévoilée vendredi par le sélectionneur Olivier Krumbholz.

Les Françaises, championnes d'Europe en titre après le sacre à domicile en décembre 2018, doivent disputer les rencontres de qualifications à l'Euro-2020. Elles se déplaceront le 25 mars en Croatie, et recevront quatre jours plus tard la Croatie à l'Axone de Montbéliard.

Pour disputer l'Euro-2020 en Espagne, elles doivent finir à l'une des deux premières places d'un groupe avec la Croatie, l'Islande et la Turquie et ont remporté leurs deux première rencontres contre la Turquie (38-17) et en Islande (23-17).

Le Mondial-2019 des Françaises, championnes du monde en 2017 et d'Europe en 2018, a tourné au fiasco, avec une élimination au 1er tour et une 13e place au final.

"Nous attendons tous une forte réponse par rapport à la secousse de l'échec du Mondial car en dehors du résultat j'ai l'impression désagréable que l'équipe a reculé et notamment dans un domaine: celui du tir", a prévenu le sélectionneur.

La gardienne Cléopâtre Darleux a repris la compétition il y a une semaine avec Brest, alors que Siraba Dembélé doit reprendre avec Toulon la semaine prochaine.

En revanche, Olivier Krumbholz n'a pas appelé Camille Ayglon. L'arrière droit de Nantes (34 ans) avait été remplacée au cours du dernier Mondial-2019 et se trouve en concurrence avec des joueuses comme Océane Sercien-Ugolin (22 ans).

La demi-centre Allison Pineau (30 ans) est en convalescence après une opération en janvier et ne figure également pas dans le groupe.

© 2020 AFP