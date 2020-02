En direct : Emmanuel Macron préside des réunions exceptionnelles face à l'épidémie de Coronavirus

Le président Emmanuel Macron préside samedi matin un Conseil des ministres exceptionnel pour faire le point sur l'épidémie, qui a franchi "une nouvelle étape" vendredi en France avec la découverte de 19 nouveaux cas d'infection. Et au niveau mondial, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace.

Pour faire face à la progression de l'épidémie, Emmanuel Macron préside, samedi 29 février, dans la matinée, un Conseil de Défense suivi d'un Conseil des ministres exceptionnels. "En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie et nous passons désormais au stade 2 (sur un total de 3, ndlr): le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a affirmé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran, lors d'une visite à Crépy-en-Valois (Oise), où enseignait le premier Français décédé des suites de l'infection.

En Corée du Sud, les autorités ont recensé samedi trois nouveaux décès, portant à 16 morts le bilan de l'épidémie dans le pays. Et 594 cas supplémentaires de contamination ont été comptabilisés, la plus forte hausse quotidienne à cette date. Avec près de 3 000 cas, la Corée du Sud est le deuxième pays le plus touché au monde par l'épidémie de Covid-19, derrière la Chine. Les autorités chinoises ont publié samedi un bilan de 427 nouveaux cas et de 47 morts, pour un total de 79 251 cas et 2 835 décès depuis le début de l'épidémie.

Aux États-Unis, trois cas distincts de contamination d'origine inconnue ont été confirmés : deux dans le nord de la Californie et un dans l'Oregon, chez des patients n'ayant pas voyagé dans des zones à risque et n'ayant pas eu de contact établi avec des personnes porteuses du virus. En tout sur le territoire américan, 62 patients infectés ont été recensés sans aucun mort à déplorer.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a relevé vendredi à son degré maximum le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus dont la propagation déstabilise l'économie mondiale.

Avec AFP