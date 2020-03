Frontières turques ouvertes, des milliers de migrants continuent d'affluer vers la Grèce

Le 29 février 2020, à la frontière turco-grecque. © Bulent Kilic, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Après l'annonce par le président Erdogan de l'ouverture des frontières turques, dans le but d'obtenir un appui occidental en Syrie, au moins 2 000 migrants supplémentaires sont arrivés dimanche dans la zone frontalière entre la Turquie et la Grèce. Portant plus de 10 000 le nombre de migrants bloqués su place.