L1: Lyon, enfin dans la bonne dynamique, enfonce Saint-Etienne

Publicité Lire la suite

Décines-Charpieu (France) (AFP)

Lyon semble enfin trouver la bonne dynamique. En s'imposant aux dépens de Saint-Etienne dimanche dans le 120e derby entre les deux clubs rivaux grâce à un doublé de Moussa Dembélé (2-0), l'OL se hisse à la 5e place du classement, gardant l'Europe en point de mire.

Les Lyonnais, qui avaient gagné sans briller à Metz (2-0), le 21 février, s'imposent même pour la troisième fois de suite en comptant l'exploit obtenu contre la Juventus Turin (1-0) mercredi en Ligue des champions.

Ils restent quand même à sept longueurs de Rennes (3e) et six de Lille (4e) mais l'Europe n'est peut-être pas si loin que ça car Lyon doit encore affronter ces deux équipes, à l'extérieur, d'ici la fin de saison. Mais aussi Marseille et Monaco à domicile.

Avec cette bonne série et surtout des connexions qui se font enfin entre les joueurs, l'OL peut aussi croire en ses chances mercredi, toujours sur son terrain, en demi-finale de la Coupe de France, de renverser le Paris SG, moins d'un mois avant que les deux clubs ne soient de nouveau opposés en finale de la Coupe de la Ligue.

- Guimaraes transforme l'OL -

Le jeu de l'équipe rhodanienne est transformé avec l'apport du Brésilien Bruno Guimaraes, transféré en janvier de l'Athletico Paranaense (1ère div. brésiliene) pour un montant de 20 millions d'euros.

Un bon coup du directeur sportif Juninho qui a été persuasif pour attirer l'international olympique dans les filets de l'OL.

Rayonnant en sentinelle, surtout en première période, moins après la mi-temps, il a récupéré, éliminé, distribué et a fait surtout bien jouer ses partenaires, en premier lieu Houssem Aouar avec qui il a bien animé l'entrejeu.

Et ce n'est que justice si les Lyonnais ont ouvert la marque à la 27e minute par un but de Moussa Dembélé qui a repris victorieusement de la tête un coup franc joué de l'aile gauche par Martin Terrier, accordé pour une faute sur lui-même commise par Mathieu Debuchy.

Dembélé a doublé la mise en toute fin de temps additionnel en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Timothée Kolodzijczak après une action de Karl Toko Ekambi (2-0, 90+5). Il porte ainsi son total à 16 buts en Ligue 1. C'est aussi son 12e depuis le début 2020, toutes compétitions confondues.

- Lopes déterminant pour l'OL -

Lyon aurait même pu gagner plus largement si deux buts ne lui avaient été refusés, à Lucas Tousart pour une faute de main (67), d'abord, puis à Toko Ekambi pour un hors jeu de position de Dembélé (80).

De leur côté, les Verts, handicapés par l'absence de plusieurs joueurs importants tels que Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Zaydou Youssouf ou Loïc Perrin, sont dans une dynamique inverse à celle des Lyonnais.

Ils descendent du 15e au 16e rang avec deux points d'avance seulement sur Nîmes (18e et barragiste). Depuis la 15e journée, ils n'ont gagné que deux fois pour un résultat nul et ils devront lutter jusqu'au bout pour le maintien.

Les Stéphanois n'ont fait que subir en première période avant de jouer plus haut après la mi-temps ce qui leur a permis de se créer quelques opportunités.

Ainsi, le gardien lyonnais Anthony Lopes a sauvé son équipe plusieurs fois sur un tir de Loïs Diony (50), déjà dangereux en début de partie (9), sur une tentative et un coup franc de Denis Bouanga (58, 75) avant que Fernando Marçal ne sauve son équipe in-extremis sur une action de Kolodziejczak (88).

Comme Lyon, Saint-Etienne tentera de se qualifier pour la finale de la Coupe de France face à Rennes, jeudi au stade Geoffroy-Guichard, avec un capital confiance inverse à celui de l'OL.

© 2020 AFP