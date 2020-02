Primaires démocrates : Joe Biden donné vainqueur en Caroline du Sud

Les projections des médias américains donnent l'ex-vice président Joe Biden largement en tête de la primaire de Caroline du Sud, samedi soir. Cette victoire pourrait donner un nouveau souffle à sa campagne en vue du "Super Tuesday" de mardi.

C'est l'élan qu'il espérait. Joe Biden est donné vainqueur, samedi 29 février, de la primaire démocrate de Caroline du Sud, selon les projections des médias américains. L'ex-vice-président de Barack Obama, très populaire dans cet État où le vote afro-américain était clé, avait besoin d'une victoire pour se remettre en selle après ses échecs successifs dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada.

Joe Biden, 77 ans, connait très bien la Caroline du Sud où il possède une maison de vacances. Il a tissé dans cet État des liens privilégiés avec les cadres démocrates mais aussi avec les habitants. Près de 60 % des électeurs démocrates de Caroline du Sud sont des Afro-Américains, une démographie très différente et bien plus représentative du pays que les États très blancs de l'Iowa et du New Hampshire.

C'est la troisième fois que Joe Biden se présente à une élection présidentielle. Et la première fois qu'il remporte une primaire ou un caucus. Son expérience aux côtés de l'ex-président Barack Obama, dont beaucoup de démocrates de Caroline du Sud sont encore nostalgiques aujourd'hui, a pesé dans la balance.

Bernie Sanders peine à rallier le vote noir

Si les projections des médias américains se confirment, elles montrent que le socialiste Bernie Sanders, galvanisé par ses victoires dans le New Hampshire et le Nevada, a encore du mal à rallier la majorité du vote noir. Et ce malgré des efforts conséquents déployés par sa campagne.

Ainsi, mercredi à Charleston, plusieurs membres de la communauté afro-américaine se sont succédé pour présenter Bernie Sanders sur scène. Ce dernier a insisté sur sa volonté de créer une "coalition multi-âges et multiraciale". Mais dans la salle, sur plusieurs centaines de partisans, les Noirs n'étaient qu'une vingtaine.

Bernie Sanders, favori au niveau national, avait déjà quitté la Caroline du Sud, où 54 délégués étaient en jeu, pour se concentrer sur quelques uns des 14 États votant mardi prochain lors du "Super Tuesday". Il espère notamment une large victoire en Californie, l'État américain le plus peuplé et donc riche en délégués.