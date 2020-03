Coronavirus : deuxième mort aux États-Unis, plus de 3 000 dans le monde

Les États-Unis ont fait état dimanche d'un deuxième mort lié à l'épidémie de coronavirus. Il s'agit d'un septuagénaire dans la région de Seattle. La ville de New York a par ailleurs confirmé son premier cas, tandis que le bilan continue d'augmenter en Chine et en Corée du Sud.

Un septuagénaire est mort des suites du coronavirus samedi dans la région de Seattle, ont annoncé dimanche 1er mars les autorités sanitaires de l'État de Washington au sujet du second décès lié au virus sur le territoire américain. Samedi, les mêmes autorités avaient annoncé le décès d'un homme d'une cinquantaine d'années, dont la santé était déjà fragile avant même de contracter le virus.



Le premier cas confirmé de coronavirus à New York a par ailleurs été diagnostiqué, ont annoncé dimanche les autorités locales, précisant qu'il s'agissait dune femme d'une trentaine d'années qui a séjourné récemment en Iran. La malade a été confinée chez elle, et l'agence de santé de la ville de New York a indiquée avoir "déjà identifié les contacts de cette personne, qui pourraient avoir été exposées" au virus. Son état n'est pas jugé "sérieux".



Le bilan mondial de l'épidémie a dépassé lundi les 3 000 morts, avec 42 nouveaux décès en Chine et quatre en Corée du Sud annoncés lundi et cinq en Italie dimanche soir.

476 nouveaux cas en Corée du Sud



La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée en décembre, comptabilise lundi 80 026 cas, dont 2 912 décès. Un total de 202 nouvelles contaminations ont été annoncées lundi.



Pays le plus touché par l'épidémie après la Chine, la Corée du Sud connaît depuis quelques jours une flambée de nouveaux cas, en raison notamment d'une intense campagne de dépistage. Quelque 476 nouveaux malades ont été enregistrés lundi, portant le total à 4 212, dont 22 décès.



L'Iran a pour sa part fait état de onze nouveaux décès, portant le bilan officiel à 54 morts, le plus lourd hors de Chine. Selon les autorités, le nombre total de personnes infectées dans le pays s'élève à 978 cas dont 385 nouveaux.

Deux morts en France

L'Italie, principal foyer du coronavirus en Europe, a recensé 1 694 cas dont 566 nouveaux et 34 décès.

En Allemagne, le nombre de personnes contaminées a presque été multiplié par deux pendant le weekend, atteignant dimanche le chiffre de 129. Autre foyer aigu de la contamination en Europe, la France a fait état dimanche de 130 personnes atteintes par le virus depuis fin janvier, dont deux sont mortes.

Après l'Irlande, le Luxembourg et l'Arménie, la République Tchèque a annoncé à son tour ses premiers cas d'infection. La République Dominicaine est devenue le quatrième pays d'Amérique latine touché par le coronavirus.

