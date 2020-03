Coronavirus : le salon du livre de Paris annulé, des écoles fermées dans l'Oise et le Morbihan

Le salon Livre Paris, qui devait se tenir du 20 au 23 mars, est annulé en raison des risques liés au coronavirus. Les établissements scolaires et périscolaires resteront également fermés à compter de lundi et jusqu'au 14 mars inclus dans neuf communes de l'Oise et trois du Morbihan.

Le nouveau coronavirus continue sa progression et affecte la vie quotidienne en France. Les événements culturels ne sont pas épargnés. Les risques liés à l’épidémie ont ainsi conduit, dimanche 1er mars, les organisateurs à annoncer l’annulation du salon du livre de Paris.



"Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès" de ce salon, a expliqué dimanche soir le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne.



Des professionnels, dont 340 auteurs, devaient venir de plus de 50 pays pour la plus grande manifestation littéraire du pays, où quelque 160 000 visiteurs étaient attendus du 20 au 23 mars. Le salon, qui prend chaque année ses quartiers porte de Versailles, avait comme invité l'Inde, un pays qui a enregistré trois cas de coronavirus.



"Livre Paris vous donne rendez-vous en 2021 avec de nouvelles promesses et de nouvelles découvertes autour du livre et de la lecture", conclut Vincent Montagne.

Une nouvelle fermeture du musée du Louvre ?



L'intensification de l'épidémie a également soulevé des craintes chez les personnels du Louvre, qui, s'estimant en danger, ont exercé dimanche leur droit de retrait : le musée le plus fréquenté au monde (9,6 millions de visiteurs l'an dernier) est resté fermé toute la journée. Selon la CGT, les salariés ne comprennent pas pourquoi la principale mesure prise samedi par le gouvernement pour freiner la propagation du virus, à savoir l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné, ne s'applique pas au musée.



"Il est possible que le droit de retrait soit reconduit" lundi matin, a affirmé à l'AFP Christian Galani, membre du personnel et du bureau national de la CGT Culture. La direction a assuré de son côté ne pas savoir si le musée rouvrirait.

⚠ Le musée du Louvre ne peut ouvrir ce dimanche 1er mars.



Nous vous invitons à écrire à Assistance-billetterie@louvre.fr pour obtenir un remboursement.



Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. pic.twitter.com/eTFDGoHrWG — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

Écoles fermées dans l'Oise et le Morbihan

La rentrée scolaire, prévue lundi au retour des vacances d'hiver, a également été reportée dans neuf communes de l'Oise. Les établissements scolaires et périscolaires de l'agglomération de Creil et des communes de Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lagny-le-Sec et Lamorlaye ne rouvrent pas lundi après la fin des vacances d'hiver, et resteront fermés jusqu'au 14 mars inclus.

Même situation dans le Morbihan, où 9 cas de coronavirus ont été détectés dimanche dans le Morbihan. Tout rassemblement collectif est interdit jusqu'au 14 mars dans le département, a annoncé la préfecture. Dans les trois communes concernées (Auray, Carac'h et Carnac), les établissements scolaires, les crèches et l'accueil périscolaire sont également fermés jusqu'au 14 mars.



Le sport n'est pas épargné : le week-end a été amputé du semi-marathon de Paris et la rencontre du Championnat de France de basket entre Villeurbanne et Monaco reportée. Pour le moment, les matches de football de L1 ne sont pas remis en cause.

