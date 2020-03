Foot européen : Liverpool perd son invincibilité, le Real s'offre le clasico

En Angleterre, Liverpool a connu sa première défaite depuis plus d'un an, à Watford. En Espagne, le Real Madrid a repris la première place à la faveur de sa victoire sur le Barça lors d'un clasico capital. En Italie, la Lazio est passée devant la Juventus, dont le choc contre l'Inter a été reporté à cause du coronavirus, tandis qu'en Allemagne, le Bayern a accentué son avance. Retour sur les résultats du week-end.

• Premier League : Liverpool tombe à Watford, Leicester en chute libre

Liverpool, qui n'avait plus connu la défaite depuis le 3 janvier 2019, a subi son premier revers de la saison, samedi, lors de la 28e journée de Premier League. L’histoire retiendra que les Reds sont tombés à Watford (3-0), l'avant-dernier du championnat, la faute à un doublé de l'ancien rennais Ismaïla Sarr et un but de Troy Deeney. Au classement, les conséquences de ce revers sont anecdotiques. Manchester City reste encore à 22 longueurs du leader, avec 11 matches à jouer pour les "Sky Blue" qui ont remporté, dimanche, la finale de la Coupe de la Ligue contre Aston Villa (1-2). Au troisième rang, Leicester continue de décevoir. Les Foxes ont enchaîné un 5e match sans victoire toutes compétitions confondues en s'inclinant sur la pelouse de la lanterne rouge Norwich (1-0).



WHAT A DAY.

WHAT A WIN.

WHAT A CLUB.



Goodnight, Watford fans 💛#WATLIV pic.twitter.com/I3d41ROOKp — Watford Football Club (@WatfordFC) February 29, 2020

• Ligue 1 : Paris atomise Dijon, l’OM se reprend et Lyon s’offre le derby

Sans surprise, le PSG a croqué Dijon (4-0), samedi au Parc des Princes, à l’occasion de la 27e journée du championnat de France. Un succès contre un mal classé, toujours bon pour la confiance à 11 jours de recevoir Dortmund dans un huitième de finale retour de Ligue des champions crucial. Derrière le double tenant du titre, l'OM, vainqueur vendredi à Nîmes (2-3) grâce à un triplé de son buteur argentin Dario Benedetto, s’est rassuré, une semaine après sa défaite à domicile contre Nantes. À la troisième place, Rennes, victorieux à Toulouse (0-2), conserve un point d’avance sur Lille qui s’est imposé sur la pelouse des Canaris (0-1). Lyon, vainqueur du derby contre Saint-Étienne (2-0), est 5e à six points des Nordistes.





• Liga : le Real s’adjuge le clasico, le FC Séville seul troisième

Capital pour la course au titre, le Clasico a basculé en faveur du Real Madrid, dimanche soir, en clôture de la 26e journée. Les hommes de Zinédine Zidane ont dominé le Barça au Santiago-Bernabeu (2-0), et sont repassés en tête du classement, 1 petit point devant des Catalans peu inspirés. Plus tôt dans la journée, l’Atlético, troisième avant cette journée a été tenu en échec sur le terrain de la lanterne rouge l'Espanyol Barcelone (1-1), et perdu sa place sur le podium. Le FC Séville, qui s’est imposé face à Osasuna (3-2), s’empare seul de la troisième place.



• Serie A : le choc Juve-Inter reporté, la Lazio prend les commandes

En Italie, le choc entre la Juventus et l'Inter Milan ayant été reporté pour cause de coronavirus, comme plusieurs autres matchs, la Lazio Rome en a profité pour prendre seule la tête du championnat, après avoir logiquement battu Bologne (2-0), samedi, lors de la 26e journée de Serie A. À la 4e place, l'Atalanta Bergame est allée atomiser Lecce (2-7), grâce à un festival offensif dont son avant-centre Duvan Zapata, auteur d'un triplé, aura été l’un des principaux animateurs. De son côté, l'AS Rome (5e), reste en course pour la qualification en Ligue des champions, à la faveur de sa victoire à Cagliari (3-4). Après avoir tenu tête mardi à Barcelone en Ligue des Champions, Naples (6e) a confirmé son redressement avec une cinquième victoire en six journées, après son succès face au Torino (2-1).



• Bundesliga : le Bayern prend ses aises, Dortmund se rapproche de Leipzig

Le Bayern Munich a creusé l’écart en tête du championnat allemand, samedi, en démolissant la défense d'Hoffenheim (6-0) lors de la 24e journée de Bundesliga. Une rencontre à sens unique, interrompue à cause de banderoles insultantes visant le riche propriétaire d'Hoffenheim, et qui s'est terminée en une passe à dix surréaliste entre les joueurs des deux équipes, solidaires face aux injures. Tenu en échec par Leverkusen (1-1), dimanche, le RB Leipzig reste deuxième, mais voit les Bavarois prendre leurs distances (52 points contre 49). Dortmund, vainqueur à domicile contre Fribourg (1-0) grâce à un but de l'attaquant anglais Jadon Sancho, reste 3e et se rapproche de Leipzig avec 48 points.