Primaires démocrates : Amy Klobuchar annonce son retrait et soutient Joe Biden

La sénatrice américaine Amy Klobuchar a annoncé lundi renoncer à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Elle a déclaré soutenir l'ancien vice-président et candidat centriste, Joe Biden.

Publicité Lire la suite

Et ils ne sont plus que cinq ! La sénatrice Amy Klobuchar va se retirer de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine et se rallier à la candidature de l'ancien vice-président Joe Biden, rapportent lundi 2 mars les médias américains.

BREAKING: Amy Klobuchar is ending her Democratic presidential campaign, plans to endorse Joe Biden. https://t.co/omRIv4O3nP — The Associated Press (@AP) March 2, 2020

Cette décision intervient au lendemain du retrait d'un autre candidat modéré à la Maison Blanche, Pete Buttigieg, qui n'a pas donné de consigne de vote à l'approche du "Super Tuesday", lors duquel 14 États américains se prononceront mardi dans la primaire démocrate.

Avec le retrait de cette sénatrice du Minnesota, classée parmi les modérés au sein de son parti, il n'y aura plus que cinq prétendants à l'investiture démocrate.

Avec AFP