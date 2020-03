Coronavirus: le tournoi de judo de Rabat annulé, contretemps pour Riner

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Grand Prix de judo de Rabat, où Teddy Riner devait renouer avec la compétition un mois après sa défaite au tournoi de Paris dimanche, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, sur décision du gouvernement marocain, a annoncé la Fédération internationale de judo (IJF) mardi.

"La Fédération internationale de judo a le regret d'informer que, en raison de l'épidémie de coronavirus et de la situation sanitaire mondiale (...), et plus spécifiquement au Maroc où les mesures préventives ont été augmentées à compter d'aujourd'hui (mardi), le Grand Prix de judo de Rabat, programmé du 6 au 8 mars, a été annulé sur décision du gouvernement marocain", écrit l'IJF dans un communiqué.

"L'IJF a été informée de la décision à 15h00 heure locale. Toutes les compétitions sportives, événements et rassemblements publics internationaux ont été annulés ou reportés dans le pays", ajoute-t-elle.

Riner (30 ans), qui brigue un troisième sacre olympique historique à Tokyo dans cinq mois, reste sur une défaite au tournoi de Paris début février, sa première depuis plus de neuf ans, après une série de 154 combats remportés consécutivement. Avant de s'incliner face au Japonais Kokoro Kagueura à Bercy, le double champion olympique en titre des poids lourds n'avait plus perdu depuis le 13 septembre 2010.

Si son actuel 24e rang au classement olympique (qui court jusqu'au 30 mai) le qualifie virtuellement pour les Jeux de Tokyo, il ne lui permet pas d'y prétendre à un statut de tête de série et à un tableau potentiellement plus favorable, lui qui s'est octroyé vingt mois sans compétition entre novembre 2017 et l'été dernier.

Pour Riner comme pour les autres judokas engagés dans la course olympique, l'annulation du tournoi de Rabat est une occasion en moins de marquer des points - 700 maximum en l'occurence.

La réorganisation du programme du décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux fois en toutes catégories), qui, début février, envisageait encore deux à trois tournois avant les JO-2020 (24 juillet-9 août), n'était pas encore arrêtée mardi soir, selon son entourage contacté par l'AFP.

Au calendrier mondial, les prochaines échéances sont le Grand Chelem d'Ekaterinbourg, en Russie, du 13 au 15 mars 2020 (1000 points en jeu), et le Grand Prix de Tbilissi, en Géorgie, du 27 au 29 mars.

Sept autres Français et une Française, Romane Dicko (+78 kg), devaient également combattre dans la capitale marocaine de vendredi à dimanche.

