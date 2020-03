En direct : 14 États américains votent pour le "Super Tuesday" de la primaire démocrate

Les démocrates de quatorze États américains votent mardi pour le "Super Tuesday", une étape déterminante dans la course des primaires démocrates. Les votes de cette grosse journée électorale devraient permettre de départager le favori Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden.

Publicité Lire la suite

Les électeurs démocrates ont commencé à voter, mardi 3 mars, pour le "Super Tuesday" de la primaire démocrate. Cette journée lors de laquelle 14 États (Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia et Vermont. Votent aussi les territoires américains des Samoas et les Américains vivant à l'étranger) votent en même temps est une étape déterminante pour départager le favori Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden, qui a le vent en poupe après avoir rassemblé le camp modéré dans la course à la Maison Blanche.

Longtemps ultra-favori mais handicapé par des résultats piteux dans les premiers votes, l'ex-bras droit de Barack Obama Joe Biden a réussi une remontée exceptionnelle en remportant très largement la Caroline du Sud et son vote afro-américain jugé indispensable pour tout candidat démocrate. Dans la foulée, il a engrangé lundi le soutien de trois anciens candidats : le jeune Pete Buttigieg, révélation des primaires, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, populaire dans le Midwest, et le Texan Beto O'Rourke.

Tous espèrent que leurs désistements permettront à Joe Biden de faire barrage à Bernie Sanders, dont la campagne a démarré en fanfare. Les idées très à gauche du sénateur de 78 ans, qui prône notamment une couverture médicale universelle, inquiètent une partie de l'establishment démocrate.

La Californie, État farouchement progressiste aux 40 millions d'habitants, pèse de façon décisive. Le Texas avec ses 30 millions d'habitants est aussi à surveiller. En tout, plus d'un tiers des délégués sont distribués d'un coup, ce qui fait de cette journée un moment-clé.

Avec AFP