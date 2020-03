Frontière gréco-turque : Erdogan menace l'Europe de l'arrivée de "millions" de migrants

Des migrants rassemblés à la frontière près de la ville de Kastanies, le 2 mars 2020, espèrent entrer en Grèce depuis la Turquie. © Alexandros Avramidis, REUTERS

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan accentue la pression et menace les Européens, une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'UE a été convoquée mercredi à Bruxelles pour aider la Grèce et la Bulgarie après la décision de la Turquie de laisser passer les réfugiés et les migrants.