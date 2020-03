L'AFP lance son premier podcast hebdo, sur la présidentielle américaine

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'AFP a annoncé mardi le lancement de son premier podcast hebdomadaire en français, "Twenty Twenty", dédié à l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

A travers ce podcast, dont cinq épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur les principales plateformes, "le bureau de l'AFP à Washington raconte la campagne présidentielle américaine en 15 minutes tous les vendredis", précise l'agence de presse dans un communiqué.

L'AFP a annoncé ce lancement en plein "Super Tuesday", jour où des primaires sont organisées à travers quatorze Etats dont la Californie et le Texas, une étape clé dans la course à l'investiture démocrate entre le sénateur Bernie Sanders et ses rivaux dont Joe Biden.

Ce projet fait suite à plusieurs incursions de l'AFP depuis 2018 sur le terrain du podcast, dont "Fragments d'Amérique", qui racontait les coulisses de l'actualité américaine.

© 2020 AFP